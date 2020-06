De chair et d’os sur Netflix : c’est quoi ce thriller espagnol ?

Après « Le Gardien invisible », Amaia Salazar est de retour à Elizondo dans « De chair et d’os ». Dans cette suite toujours orchestrée par Fernando González Morino, l’inspectrice et sa famille sont menacées par plusieurs forces maléfiques. Et le film annonce une tempête finale sanglante…

Disponible depuis le 17 avril dernier sur Netflix, De chair et d’os est le deuxième opus de la trilogie de Baztan, adaptée des best-sellers de Dolores Redondo. Le long-métrage s’ouvre quelques mois après la résolution de l’enquête du premier volet, Le Gardien invisible (dont nous vous parlions ici). Devenue mère d’un petit garçon, Amaia Salazar (Marta Etura) est de retour à Elizondo lorsque plusieurs suicides s’enchaînent, accompagnés de la découverte de nouveaux meurtres sordides.

De chair et d’os relève l’un des défis les plus périlleux d’une trilogie, celui de réussir une transition entre l’exposition du premier film et les révélations finales, qui seront prochainement dévoilées dans Une offrande à la tempête. Et si cette suite a du mal à se démarquer avec une histoire qui lui est propre, elle dispose néanmoins ses pions de manière efficace.

De chair et d'os : une transition tout en suspense

Maintenant que les présentations entre l’héroïne et le spectateur sont faites, le réalisateur Fernando González Morino prend davantage le temps de se focaliser sur les démons d’Amaia. Sa mère, toujours incarnée par la terrifiante Susi Sánchez, est nettement plus présente dans le récit et dévoile sa véritable nature, devenant ainsi une menace concrète pour sa fille.

Les croyances ont encore une fois une importance fondamentale dans l’intrigue. Et le fameux « Gardien invisible » porte bien son nom dans ce deuxième opus, puisque la figure rassurante qu’il représente s’efface au profit de sacrifices particulièrement glauques. Amaia Salazar est progressivement dépassée par bon nombre d’entités, et les alliés semblent de plus en plus rares.

Parmi ces derniers, on retrouve son partenaire Jonan (Carlos Librado), dont la fidélité et le soutien sont toujours exprimés silencieusement. Traitée avec subtilité, sa relation avec l’héroïne est encore une fois l’un des points forts du long-métrage. Un nouveau personnage, le juge Javier Markina (Leonardo Sbaragliana), s’impose quant à lui comme l’une des nombreuses énigmes du film.

Des mystères auxquels De chair et d’os ne donne pas forcément de réponse. Le film ne laisse néanmoins pas de sentiment de frustration, tant il parvient à donner de l’épaisseur à ses personnages et leur univers. Lors de l’apparition du générique, l’envie de découvrir Une offrande à la tempête, conclusion de la trilogie, est largement présente. Le long-métrage sera disponible le 24 juillet prochain dans le catalogue espagnol de Netflix. La date de diffusion française n’est pour le moment pas confirmée.

De chair et d’os est disponible sur Netflix. Découvrez la bande-annonce en tête d’article.