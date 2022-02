Deep Water : un premier teaser osé pour le thriller érotique avec Ana de Armas et Ben Affleck

Ana de Armas et Ben Affleck se lancent dans un jeu aussi torride que dangereux dans "Deep Water". Après "9 semaines 1/2", "Liaison fatale" et "Proposition indécente", Adrian Lyne est de retour avec un thriller érotique qui se dévoile dans un teaser qui donne tout de suite le ton...

Deep Water : le jeu dangereux d'Ana de Armas et Ben Affleck

20 ans après Infidèle, Adrian Lyne est de retour à la réalisation dans un genre qu'il maîtrise parfaitement : le thriller teinté d'érotisme. Dans Deep Water, adaptation du roman Eaux profondes de Patricia Highsmith, Ana de Armas et Ben Affleck incarnent Melinda et Victor Van Allen. Ces deux époux vivent une union sans amour.

Pour pimenter son mariage, le couple s'autorise à fréquenter d'autres amants. Melinda et Victor se lancent dans un jeu qui devient de plus en plus dangereux, puisque leurs proches meurent les uns après les autres... Tracy Letts, Lil Rel Howery, Rachel Blanchard et Finn Wittrock complètent la distribution du long-métrage, qui se dévoile à travers un teaser qui plonge d'emblée le spectateur dans une ambiance bouillante.

Dans cet extrait, Ana de Armas et Ben Affleck s'avouent que quelque chose ne va pas au cours d'un instant particulièrement torride. Un simple champ-contrechamp suffit à faire monter la tension érotique mais aussi le suspense, puisque les époux ont visiblement de terribles secrets à confesser.

Un roman adapté par un expert en la matière

Après 9 semaines 1/2, Liaison fatale ou encore Proposition indécente, Adrian Lyne revient donc au style qui a fait son succès. Il ne s'agit par ailleurs pas de la première adaptation du roman de Patricia Highsmith. En 1981, le réalisateur français Michel Deville transpose l'ouvrage à l'écran avec Eaux profondes, porté par Isabelle Huppert et Jean-Louis Trintignant. Ana de Armas et Ben Affleck, qui se sont rapprochés durant le tournage avant de se séparer un an plus tard, leur succèdent donc dans les rôles principaux.

Pour découvrir ce thriller, rendez-vous prochainement sur la plateforme Prime Video. Aux États-Unis, le film sera disponible dès le 18 mars prochain sur Hulu.