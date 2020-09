Des hommes sans loi (Prime) : la fratrie Bondurant a-t-elle véritablement existé ?

Le western "Des hommes sans loi", sorti en 2012, s'intéresse à la Prohibition au cœur de l'Amérique. Le long-métrage suit les trois frères de la famille Bondurant. Mais ces derniers ont-ils réellement existé ?

Plongée dans la Prohibition

C'est John Hillcoat, réalisateur de La Route - film de science-fiction post-apocalyptique adapté de l'oeuvre du grand écrivain Cormac McCarthy -, qui a réalisé Des hommes sans loi.

Le long-métrage nous emmène au début des années 30 dans le comté de Franklin, en Virginie. Là, la production d'alcool de contrebande est monnaie courante. Parmi les nombreux trafiquants qui peuplent l'endroit, les trois frères Bondurant. Forrest, l'aîné, veille avec dévotion sur les siens. Howard, le second, parle plutôt avec ses poings. Enfin, Jack, le plus jeune, rêve de faire fleurir l'entreprise familiale. Mais un jour, Forrest fait la connaissance de Maggie, une jeune femme qui fuit Chicago. Il la prend sous son aile.

Peu après, une autre arrivée dans la ville assombrit bien vite le tableau. Le procureur de l'Etat pénètre en effet le fief des Bondurant en compagnie de l'agent spécial Charlie Rakes. Ce dernier annonce à la fratrie qu'en échange d'une partie de leurs bénéfices il taira leurs agissements peu légaux. Un marché qui ne plaît pas à Forrest. L'aîné menace de mort le nouveau venu, mais peut être le sous-estime-t-il ?

Au casting, on retrouve Tom Hardy dans la peau du chef de famille. Jason Clarke prête ses traits à Howard et Shia LaBeouf se glisse dans la peau du plus jeune des trois frères. Guy Pearce (Memento) incarne quant à lui l'agent spécial Rakes, tandis que Jessica Chastain (La couleur des sentiments) joue Maggie. Mia Wasikowska (Alice au Pays des Merveilles) et Gary Oldman (Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban) complètent la distribution de ce western addictif.

Des hommes sans loi, fiction ou réalité ?

Le long-métrage est en fait l'adaptation d'un roman historique écrit par un certain Matt Bondurant ! Intitulé The Wettest County in the World, l'auteur y narre l'histoire de sa famille tout au long de la Prohibition. Si une partie des évènements dépeints dans le film de Josh Hillcoat sont historiquement exacts, le descendant des Bondurant a reconnu avoir inventé certaines choses. Il explique à ce propos que les données collectées proviennent d'articles de journaux mais aussi d'anecdotes de famille et même de transcriptions de procès. Le romancier ne trouvait toutefois pas que les écrits rassemblés suffisaient à appréhender les protagonistes dans toute leur complexité.

Pour ce qui est du titre originel de l'œuvre, en français Le comté le plus humide du monde, le réalisateur lui a préféré Lawless, qui signifie "sans loi". Le cinéaste trouvait que ce choix simple et efficace représentait parfaitement les thématiques abordées dans le long-métrage.

Un air de famille

La bande-originale du long-métrage est en grande partie constituée de titres du chanteur Nick Cave. A noter que ce rockeur australien est particulièrement apprécié pour son timbre rauque. Les amateurs de séries le connaîtront d'ailleurs très bien puisque le morceau Red Right Hand, iconique générique de Peaky Blinders, est de lui !

On peut d'ailleurs tisser plus d'un lien entre le long-métrage et le programme porté par Cillian Murphy, qui met lui aussi en lumière trois frères à la tête d'activités illégales ! C'est d'ailleurs quatre ans après avoir tourné Des Hommes sans loi que le talentueux Tom Hardy pose ses valises à Birmingham au côté de Cillian Murphy sous les traits d'Alfie Solomons.

Retrouvez les membres de la famille Bondurant dans Des hommes sans loi sur Amazon Prime Vidéo !