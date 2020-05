Deux documentaires en préparation sur les crashs du Boeing 737 Max

La suspension de vol du modèle Boeing 737 Max a été prononcée en mars 2019 par les autorités. Cette décision faisait suite aux deux crashs meurtriers de l'avion, à seulement quelques mois d'écart. Deux longs-métrages documentaires vont se pencher sur cette tragédie aérienne.

Deux films viennent d'être annoncés au même moment et tous deux s'intéressent aux catastrophes aériennes liées au Boeing 737 Max, deux crashs survenus le 29 octobre 2018 et le 10 mars 2019 . Netflix développe ainsi un documentaire avec le cinéaste Rory Kennedy (Last Days in Vietnam). La boîte de production Participant, quant à elle, travaille sur un projet similaire avec le couple de réalisateurs Barak Goodman et Rachel Dretzin. Don Edkins, qui produira le long-métrage, est particulièrement familier d'une de ces catastrophes. En effet, son fils a perdu la vie dans l'un des crashs.

Vue d'ensemble

Selon Variety, le projet de Rory Kennedy aurait pu être proposé dans un tout autre format. A la base, il était question d'une série ! Le désormais long-métrage est accompagné par Imagine Documentaries, filiale de la société de Ron Howard (Willow, Da Vinci Code). Le film tentera de comprendre comment les défaillances de ce nouveau modèle ont pu coûter la vie de 346 personnes en quelques mois.

On se penchera sur le terrible bilan humain de ces incidents, mais aussi sur la manière dont ils ont altéré la réputation de Boeing. La société, que ce soit dans la communauté aérienne ou au niveau des futurs voyageurs, ne s'est pas vraiment relevée de ces événements. Toutefois, Kennedy ne devrait pas tirer un portrait à charge à l'encontre de qui que ce soit. Pilotes inexpérimentés, défauts techniques ou avidité de la compagnie ? On sait déjà que le récit se déroulera à la première personne. Le film devrait offrir une vue d'ensemble aux spectateurs, leur permettant de se faire leur propre idée concernant les responsabilités.

Plus personnel

Selon Deadline, le second documentaire se déroulera du point de vue des proches des victimes, dans leur quête pour la justice et la vérité. Y sera notamment analysée l'avarice de Boeing au détriment de la sécurité de ses passagers. Le film de Dretzin et Goodman devrait aussi s'intéresser à Max Thabiso Edkins, employé de banque tué durant le crash du vol 302 d'Ethiopian Airlines, et fils de Don Edkins qui produit le long-métrage.

Voici ce que le couple de réalisateurs a déclaré au sujet de leur projet à venir.

Une société tournée vers le profit, de courageux lanceurs d'alertes et, évidemment, une tragédie humaine au cours de laquelle 346 personnes ont perdu la vie Leurs proches cherchent toujours des réponses.

L'un des producteurs du documentaire, Weyermann, a tenu à rendre hommage à Don Edkins, qui leur permet de raconter son histoire. C'est notamment grâce à ce dernier que d'autres familles endeuillées ont pu être approchées. Il ajoute être particulièrement fier du couple de réalisateurs. Selon lui, leur travail est marqué par une investigation acharnée et une profonde empathie à l'égard des autres.