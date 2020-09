Deux sœurs pour un roi sur Amazon Prime Video : découvrez l'histoire vraie des sœurs Boleyn

On vous dit tout sur la véritable histoire d'Anne et Mary Boleyn, malheureuses héroïnes du long-métrage "Deux sœurs pour un roi", respectivement campées par Natalie Portman et Scarlett Johansson.

La séduction pour arme dans Deux sœurs pour un roi

Deux sœurs pour un roi, réalisé par Justin Chadwick (Tin Star), s'intéresse comme son titre l'indique à l'histoire de la famille Boleyn et notamment celle de deux jeunes femmes, Mary et Anne. À l'époque, la rumeur veut que le roi d'Angleterre, Henry VIII, ne partage plus la couche maritale. Il en est ainsi car son épouse, Catherine, ne parvient pas à mettre au monde un fils. Sir Thomas Boleyn, un noble désireux de s'attirer les faveurs du monarque, envoie son aînée, Anne, le séduire. Mais Henry VIII, malgré les tentatives de la jeune femme, semble irrémédiablement attiré par sa cadette, Mary.

Au casting de Deux sœurs pour un roi, inspiré du best-seller du même nom de Philippa Gregory, on retrouve Eric Bana (Troie) dans le rôle d'Henry VIII. Natalie Portman prête ses traits à Anne Boleyn et Scarlett Johansson à sa cadette, Mary. Jim Sturges (Un jour), Benedict Cumberbatch, Eddie Redmayne et Kristin Scott-Thomas complètent la distribution.

Dans Deux sœurs pour un roi, on assiste donc à une lutte entre deux jeunes femmes pour s'attirer les faveurs de l'homme le plus puissant d'Angleterre. C'est d'ailleurs pour faire de l'une d'elle sa reine que ce dernier va rompre avec l'Église catholique romaine !

Deux sœurs pour un roi : des libertés historiques

L'intrigue de Deux sœurs pour un roi diffère par plusieurs aspects de la réalité. Pour commencer, l'importance du personnage de Mary est sans doute bien moindre dans les faits. Sa rencontre avec Henry VIII se fait en France, où elle réside dans sa jeunesse. D'autre part, le monarque semble s'être lassé d'elle sans que sa sœur ne tente de les séparer. Par extension, rien ne prouve donc que tous deux aient eu descendance commune. Toutefois, la paternité des enfants du personnage campé par Scarlett Johansson a toujours divisé. Enfin, dans le long-métrage, Mary prend la princesse Elizabeth sous son aile et se charge d'assurer son avenir. Rien ne confirme cependant que la cadette Boleyn se soit bel et bien occupée de la fillette et de son futur.

D'autre part, si le long-métrage suggère une relation incestueuse - finalement non consommée - entre Georges et Anne Boleyn, il est loin d'être avéré que la chose se soit réellement passée. À noter que, dans le roman de Philippa Gregory, l'inceste a bel et bien lieu.

La malédiction des Boleyn ?

Après le terrible sort réservé à une partie de la famille, il semblerait que ceux qui ont causé du tort à la jeune Anne Boleyn l'aient payé cher. Ainsi, Jane Parker - dont le témoignage concourt au jugement d'Anne et de son frère Georges - aide quelques années plus tard la cinquième épouse du roi à commettre un adultère. Malheureusement, l'affaire vient à se savoir et toutes deux sont alors exécutées pour haute trahison.

Quant à Henry VIII, il perd peu à peu de sa superbe et se trouve affaibli par un accident de tournoi. Le monarque passe les dernières années de son existence dans un état de santé lamentable, honni de tous et considéré comme un véritable tyran. Malgré ses efforts pour les en écarter, ses filles Marie et Elisabeth (eue avec Anne Boleyn) finissent par monter sur le trône.

Si vous souhaitez plonger dans l'histoire d'amour qui a fait basculer l'Angleterre, Deux sœurs pour un roi vous attend sur Prime Vidéo !