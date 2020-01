Disney+ arrive plus tôt que prévu en France : découvrez les tarifs

Vous avez aimé ? Partagez :

De nombreux fans de Disney attendent avec impatience l’arrivée prochaine de Disney+, la plateforme de streaming de la firme aux oreilles de Mickey. Bonne nouvelle : elle arrivera en France au mois de mars, et un peu plus tôt que prévu. Découvrez ci-dessous tous les détails et les tarifs annoncés.

Nous le savons depuis un moment déjà, l’avenir de la télévision réside dans les plateformes de streaming. Ce nouveau mode de consommation, qui a débuté avec l’arrivée du géant Netflix, étend son territoire et de plus en plus de plateformes voient le jour, parfois au grand dam des consommateurs, qui doivent multiplier les abonnements pour être sûrs de ne rien louper de leurs programmes préférés. Ainsi, en plus de Netflix, nous pouvons citer les plus connues : Amazon Prime Vidéo, Apple+, OCS en France (et bientôt HBO Max aux États-Unis), et bien entendu Disney+, la plateforme de streaming de Disney déjà lancée outre-Atlantique, qui sera lancée très bientôt en France.

Disney+ moins cher que Netflix

Annoncée dans un premier temps pour le 31 mars, Disney+ sera finalement lancée en France le 24 mars prochain. Elle contiendra à la fois les programmes phares issus des licences Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, et National Geographic, mais également des films et des séries créés exclusivement pour la plateforme comme la série Star Wars The Mandalorian, ou encore le film live action La Belle et le Clochard.

Sur le site officiel, Disney+ est annoncé au tarif unique de 6,99€ par mois ou 69,99€ par an. Cette offre nettement en dessous de Netflix comprend l’utilisation du service de streaming sur 4 écrans en simultané (téléphone, tablette, et téléviseur), en ultra haute définition sur une sélection de contenus, et la possibilité de télécharger les programmes librement sur 10 appareils, le tout sans supplément ou publicité. En outre, il sera également possible de créer sept profils différent par compte, de quoi satisfaire toute la famille.

Nous ne savons pas encore précisément quels seront les films et séries disponibles au lancement de Disney+ en France le 24 mars, notamment à cause de la fameuse chronologie des médias, mais nous devrions avoir la majeure partie du catalogue Disney, des dessins animés classiques aux films Marvel et Star Wars.

