Disney+ : comment profiter d'une semaine gratuite ?

La plateforme de streaming Disney +, disponible depuis le 7 avril en France, offre un catalogue de contenus rassemblant entre autres les productions Marvel, Pixar et Star Wars. Un service qui pourrait bien faire rapidement beaucoup d'ombre à Netflix, acteur majeur du streaming. Pour découvrir Disney +, on vous dit comment profiter de l'offre de période d'essai gratuite de 7 jours.

Après le décalage de son lancement du 24 mars au 7 avril pour cause de coronavirus, la plateforme de streaming Disney + est enfin une réalité en France. Et le succès a été au rendez-vous, avec plus d'1,8 millions téléchargements sur les systèmes iOs et Androïd le jour du lancement. Au niveau mondial, Disney+ a annoncé compter déjà plus de 50 millions d'abonnés. Déjà studio historique et géant d'Hollywood, et maintenant lui aussi acteur de premier plan du streaming.



© 2020 Disney. Tous droits réservés. Voir conditions sur DisneyPlus.com

Disney+ gratuit pendant sept jours !

500 films et 300 séries à découvrir sur Disney+. Pour beaucoup d'entre nous, Disney évoque immédiatement des dessins animés classiques formidables mais, faut-il le rappeler, Disney c'est aujourd'hui plusieurs univers : en plus de ses créations "classiques", c'est aussi Star Wars, Marvel et Pixar, ainsi que National Geographic. Des films et des séries originales qui rencontrent un très grand succès et auxquels on peut avoir un accès illimité pour 6,99€ par mois, sans engagement. Pour 69,99€, on peut s'engager à l'année et faire une petite économie. Pour ceux qui hésiteraient et voudraient avoir un aperçu de ce nouveau service de streaming, rien de mieux que de profiter de l'offre de période d'essai gratuite pendant 7 jours.

Comment profiter de cette période d'essai gratuite ?

Rien de plus simple, il suffit de suivre ce lien vers Disney+, et de s'inscrire à l'offre mensuelle. Il faut remplir ses coordonnées personnelles et bancaires pour pouvoir en profiter, mais il n'y a aucun débit les 7 premiers jours.

Attention, au bout de ces 7 jours l'inscription est confirmée et le débit se fait de manière automatique, il faut donc supprimer ses coordonnées bancaires avant la fin de l'essai gratuit si l'on ne souhaite pas poursuivre l'expérience. Si vous voulez donc vous plonger dans les aventures de The Mandalorian, revoir des classiques Pixar, ou voyager dans l'univers Marvel, c'est l'occasion rêvée !

Essayer Disney+