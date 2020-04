Disney+ : découvrez le catalogue des films et séries disponibles

La plateforme Disney+ vient d'être lancée en France. Découvrez sans plus attendre la programmation des films et séries phares de l'immense catalogue proposé. Netflix a du souci à se faire !

Disney+, la plateforme de streaming de Disney, est disponible en France ce 7 avril 2020. Très attendue par les fans de la marque aux oreilles de Mickey qui possède un catalogue dantesque, Disney+ propose une foule de contenus qui sont immédiatement disponibles au lancement du service dans l'hexagone. On vous dit tout.

Disney+ : 500 films, 300 séries, et bien plus

Vendredi 6 mars, Disney+ avait dévoilé son line-up complet de tous les titres qui seront disponibles dès le 7 avril. Côté films, on retrouve bien évidemment du Marvel, du Star Wars, et les dessins animés classiques en plus des créations originales comme le live action La Belle et le Clochard.

Côté classiques, tous les dessins animés de la marque et les Pixar sont évidemment disponibles, tout comme les sagas Pirates des Caraïbes, et L'Âge de Glace, ou encore des films cultes comme Maman, j'ai raté l'avion, Avatar, Chéri, j'ai rétréci les gosses, Flubber, Hocus Pocus, Sister Act, Splash...

Les séries ne sont pas non plus en reste puisqu'en plus du programme phare original The Mandalorian, Disney+ propose à ses abonnés de nombreux épisodes, et notamment les 30 saisons des Simpson. En outre, chaque mois verra la plateforme s'enrichir de nouveaux contenus originaux et exclusifs Disney.

Disney+ propose l’intégralité de ses contenus en haute définition et sans publicité, avec la possibilité de disposer de 4 flux en simultané, de configurer jusqu’à 7 profils différents, de télécharger en illimité sur 10 appareils et de bénéficier de recommandations personnalisées pour 6.99€ par mois ou 69.99€ par an.

En outre, les parents ont la possibilité de définir des profils « Enfants » avec une interface conviviale et facile d’utilisation pour accéder à tous les programmes adaptés à leur âge.

Disney+ est disponible via le site officiel, l'application, ou via Canal+ qui est le distributeur exclusif du service en France.