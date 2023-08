Disney+ dévoile ses nouveaux tarifs, les abonnés ne sont pas contents

Après Netflix, c'est au tour de Disney+ d'annoncer une hausse de ses tarifs, et un abonnement avec publicités. Avant la fin du partage de comptes ? Découvrez toutes les nouvelles offres ci-dessous.

Disney+ suit les traces de Netflix

Le modèle économique des plateformes de streaming semble amorcer un changement brutal qui n'est pas du goût des abonnés. Après Netflix, c'est désormais au tour de Disney+ d'annoncer une hausse de ses tarifs d'abonnement, en plus d'une offre low cost qui intègrera des publicités.

En effet, la plateforme du géant aux oreilles de Mickey, a dévoilé ce jeudi 10 août les nouveaux tarifs qui entreront en vigueur le 1er novembre 2023 en France, et dans d'autres pays européens (après avoir été lancé aux États-Unis en décembre dernier).

L'abonnement standard avec publicités sera facturé 5.99€ par mois. Il s'agit de l'offre low cost, qui n'offre pas la possibilité de télécharger des contenus. Elle est disponible sur deux écrans simultanés. Il y a ensuite deux autres offres disponibles : l'abonnement standard à 8.99€ par mois (ou 89.90€ par an), sans publicités, avec la possibilité de télécharger les contenus. Enfin, l'offre premium à 11.99€ par mois (ou 119.90€ par an) permet de visionner les contenus sur 4 écrans simultanés et de bénéficier de la meilleure qualité possible de visionnage (UHD/HDR, Dolby Atmos), sans publicités, et avec la possibilité de télécharger les contenus.

Nouveaux tarifs Disney+

Actuellement, Disney+ est disponible au prix unique de 8.99€ par mois (ou 89.90€ par an) et offre un abonnement semblable à celui qui sera, le 1er novembre prochain, le Premium. Il s'agit donc d'une hausse de trois euros, avec en plus une limite dans le nombre d'écrans simultanés (2 contre 4 actuellement). Une décision qui fait évidemment grincer des dents les abonnés.

Pour les anciens abonnés, ce changement prendra effet le 6 décembre prochain, et leur abonnement sera automatiquement transformé en abonnement Premium. Il faudra donc, s'ils souhaitent conserver leur tarif actuel, qu'ils basculent vers l'offre Standard.

Jan Koeppen, président de The Walt Disney Company Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) s'est félicité de cette décision :

Le lancement de la publicité marque une nouvelle étape de l’évolution de Disney+ sur les marchés en Europe : nous offrons ainsi davantage de choix à nos abonnés et de nouvelles opportunités de communication aux annonceurs. Disney+ continue de se démarquer dans le monde du streaming d’aujourd’hui avec une qualité inégalée, des séries iconiques et des superproductions à succès, tout en garantissant une expérience de visionnage simple et fluide.

Bob Iger songe à limiter le partage de comptes

Comme Netflix, Disney+ va bientôt limiter le partage de comptes. C'est en tout cas ce que semblent signifier les récentes déclarations de Bob Iger, le président de l'entreprise :

Nous étudions activement les moyens d’aborder la question du partage des comptes et les meilleures options permettant aux abonnés payants de partager leurs comptes avec leurs amis et leur famille

Il faut donc s'attendre, dans les prochains mois, à voir apparaître des options payantes pour pouvoir partager son compte Disney+ avec des membres qui ne se trouvent pas au sein du même foyer.