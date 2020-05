Disney+ devrait atteindre 200 millions d'abonnés en 2025

Si Netflix est actuellement le leader du streaming et devrait encore le rester dans les prochaines années, c'est Disney + qui devrait gagner le plus de parts de marché d'ici 2025. Des prévisions qui indiquent que Disney + pourrait, à plus long terme, s'imposer comme la plateforme la plus puissante.

Si les services de streaming ne sont pas en guerre contre les studios traditionnels - les deux systèmes tendant à fusionner -, les différentes plateformes mènent entre elles une compétition acharnée pour acquérir la plus grande part de marché possible. La société de conseil Digital TV Research, spécialisée dans l'industrie télévisuelle, a ainsi publié des prévisions sur la croissance des abonnements relatifs aux grandes plateformes : Netflix, Disney +, Amazon, etc. Des prévisions qui ont été revues à la "faveur" de la pandémie et du confinement, et qui placent Disney+ comme le grand gagnant des prochaines années.

Une progression fulgurante pour Disney +, mais derrière Netflix

L'analyste principal qui a conduit l'étude, Simon Murray, a ainsi déclaré avoir revu toutes leurs prévisions concernant 138 territoires, à l'aune de la pandémie. Sans surprise, il peut ainsi affirmer :

Un impact majeur du confinement a été une augmentation spectaculaire des abonnements aux plateformes de streaming.

Avec une existence plus longue, il a été facile de constater que Netflix a connu un premier trimestre 2020 exceptionnel, avec de très nombreux nouveaux abonnés et l'avantage de ne pas avoir à sa charge des studios traditionnels. Ceux-ci sont devenus des gouffres financiers pendant la crise, touchant de plein fouet ses rivaux Disney (Disney+), ou encore WarnerMedia (HBO Max). Mais sur le long terme, c'est Disney qui devrait connaître la plus forte croissance, avec une prévision de 202 millions d'abonnés en 2025. De son côté, Netflix devrait en compter 258 millions. Netflix serait ainsi toujours devant, mais avec une progression bien plus faible.

À ce jour, Netflix compte pas loin de 183 millions d'abonnés dans le monde. Disney +, qui n'a pas été lancée au même moment partout et reste encore absent de nombreux territoires, en compte 54,5 millions. Les prévisions de Digital TV Research concernant Disney + sont ainsi passées de 126 millions à 202, très loin devant la propre prévision de Disney qui estimait se trouver entre les 60 et 90 millions d'abonnés en 2025. Les "perdants" seraient Apple TV+ et HBO Max, respectivement à 14 et 25 millions d'abonnés, Amazon se gardant une bonne place avec 141 millions d'abonnés.

Une des explications de la prévision de forte croissance de Disney+ est que la plateforme a pour particularité de donner aussi accès à la chaîne ESPN et la plateforme Hulu. Un accès pour le moment possible uniquement aux US, mais qui doit être élargi à l'international en 2021. Ce "paquet" Disney+ peut donc aller chercher un public d'abonnés très large, sans compter que les grandes licences Star Wars, Marvel et Pixar sont la garantie d'une réelle attractivité. À moins que Netflix ne se réinvente durant ces prochaines années, l'avenir du streaming semble résolument promis à Disney+.

