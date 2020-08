Disney+ : enfin une section adulte sur la plateforme ?

La plateforme Disney+ a d'énormes arguments pour être l'un des mastodontes de ce marché mais elle risque d'atteindre ses limites avec sa charte très orientée pour le grand public. Une rumeur prétend qu'une section pour les adultes pourrait être intégrée prochainement.

Du cinéma pour les adultes sur Disney+ ?

Disney+ a fait son apparition cette année sur le marché du streaming avec les marques Star Wars et Marvel, ainsi que tous les classiques. Des arguments de vente qui ont fait mouche. Les premiers résultats sont assez positifs. Mais la plateforme pourrait encore plus s'élever si elle faisait le choix de proposer des programmes qui ne sont pas forcément destinés aux enfants. Une rumeur rapportée par The Digital Bits explique que le studio serait en train de réfléchir à intégrer une section pour les adultes sur Disney+. Pour s'y rendre, il faudra que les abonnés utilisent un code pin qu'ils auront préalablement choisi. Ainsi, le plus jeune public n'aura pas accès à cette partie du catalogue. Seraient réunis dessus tous les films PG-13 ou plus qui ne peuvent pas être présents sur Disney+ à l'heure actuelle.

Si cet ajout arrivait, ce serait un gros coup. Le prix attractif ne changerait visiblement pas et Disney pourrait se servir du catalogue de la Fox comme nouvel atout. En rachetant le studio, des œuvres comme les Alien, Die Hard, Predator et Deadpool sont désormais détenues par la maison de Mickey. La logique voulait que tout ce contenu termine sur Hulu et que ce service soit le pendant estampillé adulte de Disney+. On a vu que la série Love, Victor a terminé dessus après avoir été préalablement annoncée sur Disney+. Mais le gros problème est qu'Hulu n'est pas disponible partout ! En France, par exemple, impossible d'y avoir accès de manière légale. Le déploiement de Disney+ étant plus ample, cette section de laquelle les enfants sont exclus aurait du sens pour toucher plus de monde. La notion de centralisation est importante, à l'heure où l'on se plaint de devoir naviguer entre les services pour trouver le film ou la série qui nous intéresse.

Un service trop restreint

On n'a pas attendu la mise en service de la plateforme pour savoir que Disney était attaché à son image de studio pour le très grand public. Les enfants comme les plus vieux doivent pouvoir se retrouver dans leurs productions. Ainsi, pas de violence trop graphique, ni de thèmes qui peuvent mettre une part du public de côté. Rien de bien neuf sous le soleil, avec cette ligne de conduite, c'est l'assurance de convier le plus de monde et, par extension, de s'assurer un succès. Dans les faits, la recette ne fonctionne pas toujours et même la firme de Mickey peut se planter. Néanmoins, si dans le cas des sorties au cinéma on s'inquiète assez peu de ce manque de diversité car les autres films à l'affiche viennent contrebalancer, la donne est différente sur Disney+.

L'abonnement de 6.99 euros reste moins cher que celui de Netflix mais le catalogue démontre rapidement ses limites. Pour les enfants, c'est évidemment l'idéal avec des films d'animation, des classiques, des titres qui vont leur parler. Pour les adultes, si cela reste agréable de partager un moment en famille devant un divertissement calibré de la sorte, on aimerait bien se trouver d'autres films plus exigeants. On espère que cette rumeur d'une section pour les adultes va se confirmer pour apporter un intérêt supplémentaire à Disney+.