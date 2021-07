Disney + : la plateforme diffusera un crossover entre Les Simpson et Loki

La série « Les Simpson » ne finira jamais de nous surprendre. En effet, elle s’associe avec Marvel/Disney pour les besoins d’un épisode spécial qui disposera d’un invité de marque : le Dieu de la malice, Loki. Une date est déjà prévue, et c’est pour bientôt.

Les Simpson : une longévité insolente

Le 17 décembre 1989, la FOX diffuse le premier épisode d’une série animée bien surprenante, et peuplée de personnages dessinés avec une couleur de peau jaune : Les Simpson. L’histoire, simple mais efficace, suit les péripéties d’une famille de classe moyenne dans la ville fictive de Springfield. Cependant, la série se révèle totalement satirique du mode de vie américain, de sa politique et de ses médias. Son créateur Matt Groening devient, par ailleurs, une star et parvient à exporter son style dans d’autres séries animées telles que Futurama ou bien encore Désenchantée.

Lauréat de nombreuses récompenses, la série aux 32 saisons et aux 707 épisodes est toujours diffusée à la télévision. En outre, elle vient d’’être renouvelée récemment pour une 33ème et une 34ème saison. Une preuve supplémentaire qu’elle n’est pas prête de s’arrêter de sitôt. En effet, avec ses 7 millions de téléspectateurs de moyenne chaque semaine, Les Simpson est toujours populaire, grâce à sa capacité à toujours rester en connexion avec l'actualité (le show est d’ailleurs connu pour « prévoir » de nombreux événements, bien avant qu’ils ne se produisent réellement).

Quand Loki s’associe avec Bart

En plus de la série télévisée, il arrive que la franchise soit diffusée sous d’autres formats. On se souvient tous du film Les Simpson (et le célèbre Spider-cochon). On se rappelle également que l’année dernière, la série avait déjà collaboré avec Disney pour mettre en place un crossover entre Star Wars et Les Simpson, à l’occasion du célèbre Star Wars Day. Disney+ avait alors diffusé un court-métrage intitulé Le réveil de la force après la sieste, avec Maggie Simpson en vedette. En ce qui concerne cette alliance entre le show télévisé et l’univers Marvel, c’est de nouveau la même chose. C’est d’autant plus logique que la FOX appartient désormais à Disney.

Ce court-métrage nommé Le Bon, le Bart et le Loki s’inspirera du MCU, avec toutefois la pointe satirique de l’œuvre de Matt Groening. C’est d’autant plus amusant que par le passé, Les Simpson a souvent parodié les super-héros Marvel.

Ainsi, l'histoire suit Loki qui se retrouve encore banni d’Asgard. Il collabore alors avec Bart pour vaincre des adversaires coriaces. Tom Hiddleston, interprète du Dieu de la malice, prêtera sa voix au personnage. L’affiche du court-métrage est d’ailleurs très explicite, puisqu’elle voit les personnages cultes prendre la pose dans les costumes habituels des Avengers. Une cover, qui en outre, rappelle celle d’Avengers Endgame.

Le Bon, le Bart et le Loki ©FOX

Le timing est, en tout cas, parfait, puisque le court-métrage sort au moment où la série Loki est actuellement diffusée sur Disney+.

Le Bon, le Bart et le Loki sera mis en ligne dès la semaine prochaine, à compter du 7 juillet.