Disney+ : la plateforme passe la barre des 50 millions d'abonnés

Tout juste lancée chez nous cette semaine, la plateforme Disney+ continue son ascension sur le marché de la SVOD avec un nombre d'abonnés qui grandit correctement. La firme de Mickey vient d'annoncer qu'elle peut désormais s'appuyer sur plus de 50 millions de convaincus.

Le lancement initial de Disney+ n'a concerné qu'un petit nombre de pays. Tout le monde ne parlait que de ça le 12 novembre 2019 mais il ne faut pas oublier que seuls les USA, le Canada, les Pays-Bas, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Puerto Rico ont été choisis pour bénéficier de ce service. Les autres (dont la France) ne pouvaient qu'attendre le déploiement. C'est fin mars que nous devions y avoir accès mais un dernier petit contre-temps provoqué par le coronavirus a repoussé l'échéance au 7 avril. Désormais, nous pouvons profiter des programmes proposés dessus en toute liberté.

Du monde sous le charme de Disney+

Malgré cette arrivée progressive, Disney+ pouvait déjà compter 28.6 millions d'abonnés début février. Preuve que du monde est intéressé par le contenu et que la marque Disney (avec tout ce qui y est associé, à savoir Marvel, Star Wars et Pixar) intéresse grandement. Une nouvelle mise à jour vient de tomber et on apprend que c'est désormais pas moins de 50 millions d'abonnés qui ont accepté de monter à bord du vaisseau Disney+. Le confinement forcé aux quatre coins du globe doit jouer dans cette progression fulgurante. Rien qu'en France, on a vu que l'arrivée de la plateforme a provoqué un gros engouement médiatique et publique.

Des débuts prometteurs mais qui laissent encore Netflix loin devant. La plateforme au logo rouge compte 170 millions d'abonnés et peut donc encore se réjouir de sa première place sur le marché. Mais il faut bien prendre en compte qu'elle est là depuis plus longtemps et que ce résultat est possible grâce à des longs mois de travail intensif pour fédérer les gens et proposer des programmes originaux forts. En dehors de The Mandalorian, Disney+ n'a pas encore d'énormes titres exclusifs à livrer pour créer l'événement. Il est évident que des mois (voire des années) seront nécessaires pour découvrir si la tendance peut s'inverser et si Netflix pourra chuter de son trône. L'effet de surprise étant à prendre en compte dans l'immédiat, il faudra juger sur le long terme.

