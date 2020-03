Disney+ : le lancement de la plateforme officiellement reporté

Et c'est au tour de Disney + de craquer face à l'épidémie du Coronavirus. La plateforme de streaming, qui devait être disponible le 24 mars prochain, vient de décaler sa sortie de deux semaines face aux pressions du gouvernement.

L'épidémie de Covid-19 entraîne de nombreuses réactions en chaîne. À cause de cette pandémie, de nombreux pays ont confiné leurs habitants, cloîtrés chez eux. En Chine c'est le cas depuis le 23 janvier, en Espagne depuis 8 jours, enfin en France c'est effectif depuis mardi dernier. Forcément, les gens consomment énormément d'internet, entre le télé-travail et les différentes plateformes de streaming. Netflix et YouTube ont déjà mis en place une réponse à ce nouveau problème. Ils baissent la qualité de leurs vidéos. Disney + était attendu le 24 mars prochain en France. Mais le gouvernement français a imploré le studio de repousser la sortie de sa plateforme...

Disney + est repoussé de deux semaines

Au départ, Disney a catégoriquement refusé de repousser la date de sortie de sa plateforme de streaming. En effet, le géant estime ses pertes à plus de 175 millions de dollars de recettes, rien que sur le marché asiatique. Donc forcément, les PDG de Disney n'étaient pas très motivés pour décaler la sortie de Disney + en France.

Pourtant, le gouvernement français a fait pression sur Disney pour retarder la sortie de sa plateforme. Les fans l'attendaient sans doute avec impatience, surtout que les publicités et le marketing ne cessent de faire sa promotion depuis janvier dernier. Et en cette période compliquée, l'arrivée de la plateforme aurait été une aubaine pour les spectateurs mais également pour la firme en plein déficit économique.

Après avoir résisté quelques temps face aux demandes répétées du gouvernement français, Disney vient de repousser la sortie de Disney +. Il faudra maintenant attendre le 7 avril pour avoir accès à ce nouveau service. Le studio vient de confirmer cette décision à travers un tweet sur le compte Tweeter de Disney + France.

Aux Etats-Unis, Disney + est disponible depuis octobre 2019 pour accompagner la sortie de la série The Mandalorian. Mais le studio a préféré offrir des sorties décalées à travers le monde plutôt que de proposer une sortie internationale à une date unique. Une décision qui n'avait pas fait l'unanimité. En plus d'avoir perdus de nombreux spectateurs qui ont regardé illégalement la série Star Wars, diminuant ainsi la visibilité, Disney doit maintenant encore plus se mordre les doigts. Parce que si Disney + avait été disponible dès octobre partout dans le monde, l'argent serait déjà en train de rentrer dans les caisses.