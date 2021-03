Disney+ Star : découvrez 5 pépites méconnues qui se cachent sur la plateforme

L'arrivée de la catégorie Star sur Disney+ fait souffler un vent de fraîcheur sur la plateforme. Entre les classiques comme "Titanic", "Alien, le huitième passager" ou encore "Black Swan" se cachent des petites pépites moins connues du grand public. Focus sur 5 titres qui méritent votre attention.

Mistress America, de Noah Baumbach

Mistress America ©20th Century Fox 2015

Le cinéma de Noah Baumbach a été mis en lumière récemment avec Marriage Story sur Netflix mais le metteur avait déjà à son actif plusieurs essais remarqués dans la sphère indé. Dont Mistress America, film co-écrit avec Greta Gerwig, sa compagne et actrice principale. Comme dans l'irrésistible Frances Ha auparavant, elle porte totalement ce Mistress America, dans la peau de Brooke. Son énergie et son envie de vivre vont contaminer Tracy (Lola Kirke), une jeune étudiante qui vient de poser ses valises à New York. Le long-métrage disponible sur Disney+ mérite absolument d'être vu pour ces deux personnages qui naviguent dans la mégapole américaine. La ville est filmée d'une si belle manière qu'on n'a qu'une envie lorsque le générique débute : prendre un billet et rejoindre ces femmes aussi imparfaites qu'attachantes.

Eddie the Eagle, de Dexter Fletcher

Eddie the eagle ©2015 Twentieth Century Fox

Avant d'exploser avec l'enivrant Rocketman, Dexter Fletcher dirigeait déjà Taron Egerton dans Eddie the Eagle. Le scénario s'inspire de l'histoire vraie d'un jeune homme comme les autres, qui n'est pas réputé pour sa condition sportive. Néanmoins, dans sa tête, il entretient le rêve de participer aux Jeux Olympiques. Alors que personne n'aurait misé un centime sur lui, il s'associe avec un entraîneur et parvient à participer à l'édition hivernale de 1988.

Récit sur l'abnégation comme on en a déjà vu, Eddie the Eagle fait preuve de légèreté et d'humour pour tout emporter sur son passage. Si vous avez aimé le long-métrage sur Elton John, le réalisateur prouve déjà ici qu'il sait emballer avec tonicité des séquences exaltantes. On vous promet que vous allez passer un bon moment et que vous ne pourrez pas rester de marbre devant l'amusant personnage campé par Hugh Jackman. Une addition somme toute logique au catalogue Star de Disney+.

Powder, de Victor Salva

Powder (Sean Patrick Flanery) - Powder ©Buena Vista Pictures<

On connaît Victor Salva pour l'invention du Creeper, le monstre le plus marquant du cinéma horrifique des années 2000. Ce n'est pas de Jeepers Creepers que nous allons causer ici mais de Powder, un thriller fantastique sur un adolescent albinos enfermé depuis des années dans une maison. Lorsqu'il peut enfin entrer en contact avec le monde extérieur, il va découvrir que trouver sa place n'est pas si simple. Encore moins quand on détient des pouvoirs télékinésiques.

Powder se sert du cinéma de genre pour avant tout parler de la notion de différence. On peut y voir une parabole sur le racisme et l'hostilité envers ceux qui ne sont pas comme nous. Le monde dépeint par Victor Salva est loin d'être toujours très beau mais son personnage principal contre-balance tout ça et ne manque pas de nous émouvoir. Parfaitement dans l'esprit "Star" de Disney+.

Crazy/Beautiful, de John Stockwell

Crazy/Beautiful ©Buena Vista Pictures

Une histoire d'amour. Une de plus, sommes-nous tentés de dire. Kirsten Dunst et Jay Hernandez incarnent Nicole et Carlo, deux adolescent qui fréquentent une école réputée de Los Angeles. Leur caractère respectif les oppose et personne n'imagine qu'ils peuvent finir en couple. Ce qui va pourtant arriver, quand Nicole se lance le défi de séduire Carlo. Ce garçon réputé pour être brillant à l'école va voir sa vie basculer au contact de cette jeune femme volcanique. Crazy/Beautiful est moins connu dans le genre et n'atteint pas le niveau des classiques. Si les deux personnages arrivent à vous happer, vous pourrez passer un bon moment ponctué de quelques moments gracieux qui donnent envie de s'aimer.

Tombstone, de George Cosmatos

Tombstone ©Buena Vista Pictures

Avant-dernier long-métrage de George P. Cosmatos (le père de Panos Cosmatos), Tombstone est l'un des rares westerns disponibles sur Disney+ côté Star. Le cinéaste grec dirige Val Kilmer et Kurt Russell dans une histoire inspirée par des faits réels qui se sont déroulés dans la ville de Tombstone. La fusillade d'O.K. Corral, ça vous parle ? Probablement et c'est d'elle qu'il est question dans le scénario. On peut suivre Doc Holliday et Wyatt Earp, qui s'allient pour reprendre cet endroit tombé entre les mains de criminels. Le film a été fait à la même époque que le Wyatt Earp avec Kevin Costner mais les deux titres sont assez différents. On recommande Tombstone pour ses deux personnages principaux campés par des excellents acteurs, tout comme pour sa description d'un monde où la violence s'est installée plus qu'elle ne le devrait.