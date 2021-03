Disney+ va diffuser d'anciens spin-offs de Star Wars

Disney+ va la jouer old school à compter du mois d'avril puisque les abonnés pourront (re)voir d'anciens films et séries dérivées de la franchise "Star Wars". Des productions dont certaines d'entre elles avaient même été reniées par George Lucas himself !

Dans une galaxie lointaine, très lointaine

Depuis ses débuts officiels avec Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir, la saga créée par George Lucas est devenue une franchise à succès. Films, séries, jeux vidéo, romans, jouets... Depuis près de 50 ans, Star Wars a inondé tous les marchés possibles. Il n'est donc pas étonnant qu'en 2012, le géant Disney ait acheté les droits d'auteur à George Lucas.

Ce rachat a non seulement donné lieu à une nouvelle trilogie (plus deux préquels) sortie entre 2015 et 2019. Mais il a surtout donné naissance à The Mandalorian, énorme succès de la plateforme Disney+ depuis le 12 novembre 2019. Un succès qui devrait d'ailleurs en annoncer d'autres d'ici les mois, voire les années à venir.

Le retour... Des Ewoks

C'est donc une sorte de Star Wars : The Holiday Special qui devrait arriver sur le service VOD à partir du 2 avril. Ainsi, vous pourrez découvrir les Ewoks, cette tribu forestière apparue pour la première fois dans Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi. Si leur mignonnerie a divisé les fans de la saga, les Ewoks ont obtenu leur propre aventure sous forme de téléfilms et de séries télévisées. Par conséquent, les abonnés pourront voir dans le catalogue L’Aventure des Ewoks, sorti en 1984, sa suite La Bataille d’Endor et enfin la série Star Wars: Ewoks.

Plus méconnu encore, The Story Of The Faithful Wookiee, sorti en 1978, sera lui aussi disponible sur Disney+. Bien qu'il soit critiqué par les fans et renié par George Lucas, ce court-métrage est important puisqu'il marque les débuts du chasseur de primes Boba Fett dans la saga. Alors que le personnage a récemment fait son retour dans The Mandolarian, cette production passée serait donc intéressante à visionner.

L'Attaque des Clones

Avant la série en 3D The Clone Wars sortie en 2008, il y avait une autre série d'animation du même nom diffusée entre 2003 et 2005 sur Cartoon Network. En effet, la série (dont la trame débute entre L'Attaque des clones et La Revanche des Sith) a été créée par Genndy Tartakovsky (le papa de Super Nanas, de Samurai Jack et d'Hotel Transylvanie). Primée aux Emmy Awards, Star Wars : The Clone Wars sera donc elle aussi disponible en avril.

Star Wars : The Clone Wars ©Cartoon Network

Une bonne mise en bouche, en attendant la saison 3 de The Mandalorian et le spin-off Obi-Wan Kenobi. On rappelle que Lucasfilm a prévu de sortir une bonne dizaine de séries Star Wars d'ici les prochaines années.