Donnie Brasco sur Netflix : un coussin péteur a scellé la relation Johnny Depp/Al Pacino

"Donnie Brasco", réalisé par Mike Newell, est un des meilleurs films de mafia de l'histoire. On y suit Johnny Depp en flic infiltré dont s'entiche Al Pacino, un mafieux au bout du rouleau. La relation entre les deux comédiens s'est jouée sur une blague de pétomane.

Donnie Brasco : c'est quoi ce film ?

Donnie Brasco est un thriller dramatique sorti en 1997 réalisé par Mike Newell. Il s'agit de l'adaptation du livre autobiographique Donnie Brasco : My Undercover Life in the Mafia écrit par Joseph D. Pistone.

En 1978, l'agent spécial du FBI Joseph Pistone (Johnny Depp) se porte volontaire pour infiltrer la famille Bonnano de la mafia new-yorkaise. Comme nom de couverture, il choisit celui de "Donnie Brasco". Il se fait passer pour un receleur expert en diamants venant de Vero Beach en Floride. Il se rapproche alors d'un modeste soldat de l'organisation, Benjamin Ruggiero (Al Pacino) dit "Lefty". L'homme est sous les ordres de son capitaine Dominick "Sonny Black" Napolitano (Michael Madsen).

La vie de Lefty est loin de celle fantasmée des caïds de l'organisation. Il n'arrive pas à gagner suffisamment d'argent, son fils se drogue, et il ne voit toujours pas arriver la promotion à un poste plus élevé au sein de la famille. Il prend Brasco sous son aile et le considère comme son ami. Lefty lui confie qu'il fait partie de ce monde souterrain depuis trente ans. Il a même tué pas moins de 26 personnes. Brasco est son protégé, et Lefty voit en lui un homme qui pourrait réussir là où lui a échoué. Il se porte garant pour lui, et Donnie devient rapidement un associé. Le policier infiltré commence alors son enquête avec minutie. Pourtant, il se perd jour après jour un peu plus dans le banditisme et oublie qui il est vraiment.

Le casting est complété par Bruno Kirby, James Russo, Anne Heche, Zeljko Ivanek, Brian Tarantina, Rocco Sisto, Zach Grenier, Gerry Becker, Robert Miano, Paul Giamatti, Gretchen Mol et Tim Blake Nelson.

Un vent nouveau

On ne peut pas dire que Donnie Brasco soit un film connu pour ses séquences humoristiques. Pourtant, c'est une bonne grosse farce bien graveleuse qui a marqué le premier jour où Al Pacino et Jonnhy Depp ont tourné ensemble. Une anecdote relatée sur Tumblr.

La scène se passait dans une voiture dans laquelle Lefty et Brasco discutaient de l'éventualité que le premier quitte la mafia. Pacino commence à jouer la scène quand une énorme flatulence retentit du côté du postérieur de Depp qui s'excuse sans attendre. "Je suis terriblement désolé, terriblement désolé." dit-il à son partenaire qui a du mal à cacher son agacement. Une seconde se passe, un second gaz intestinal rugit dans l’habitacle. L'interprète de Lefty ouvre la fenêtre de la voiture et fusille Depp qui s'excuse de plus belle. Pourtant, une troisième détonation secoue la carlingue et Pacino perd patience devant les manières peu élégantes de son camarade de jeu.

Johnny Depp sort alors le coussin péteur sur lequel il était assis, lui dévoilant que tout ça n'était qu'une blague. Plutôt que de s'énerver, Al Pacino éclate de rire et lui confie qu'il n'a rien contre l'humour pétomane, bien au contraire. Le réalisateur Mike Newell, qui était dans la confidence, explique enfin que c'était la façon choisie par Depp pour briser la glace entre lui et son héros d'enfance. Ce qui a fonctionné au-delà de ses espérances. Al Pacino a en effet raconté plus tard que cet événement avait façonné leur relation et leur amitié pour tout le tournage.

Pour la petite anecdote, Penelope Cruz avait confié en 2011 lors d'une interview chez Jimmy Kimmel que Johnny Depp lui avait fait la même blague sur le tournage de Blow.

Sacré Johnny !