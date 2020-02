Don’t Look Up : Jennifer Lawrence chez Adam McKay pour Netflix

Le nouveau film d’Adam McKay, une comédie atypique intitulée « Don’t Look Up », fait beaucoup parler pour deux raison : Jennifer Lawrence y tiendra le rôle principal, et vous pourrez retrouver le long-métrage… Sur Netflix !

Adam McKay, réalisateur de The Big Short ainsi que de la très bonne série Succession, diffusée sur OCS, dévoile son nouveau projet. Le cinéaste oscarisé pour le scénario du film précédemment évoqué revient avec une comédie, baptisée Don’t Look Up. La tête d’affiche du projet ? Selon Deadline, il s’agit de la talentueuse Jennifer Lawrence, détentrice elle aussi d’une statuette dorée pour son rôle à contre-courant dans Happiness Therapy.

McKay semble d’ailleurs plus que ravi de collaborer avec la comédienne, vue dans X-Men, Mother ou encore Red Sparrow. Il a confié à Deadline toute son admiration pour le talent de l’actrice et s’est dit extrêmement excité à l’idée de faire un film avec celle qu’il surnomme Jen.

A la vie, à la mort

De quoi parlera le long-métrage ? Tenez-vous bien, parce que ça risque de secouer… On suivra deux astronomes lancés dans une gigantesque tournée médiatique aux quatre coins du globe. La raison de cette agitation ? Un astéroïde fait route vers la Terre et risque bien de la réduire à néant… Nos deux héros feront donc des pieds et des mains pour prévenir les populations.

La grosse surprise autour du film, c’est le nom de son distributeur : Netflix ! Et oui, après Roma ou The Irishman, la plateforme a encore une fois bien mené sa barque. McKay assure d’ailleurs que l’intérêt de Netflix pour le film est un véritable moteur pour son équipe et lui-même.

Scott Stuber, responsable des créations originales du géant américain, partage sa motivation et sa gratitude. Lisez plutôt :

Adam a toujours eu le bon timing quand il s’agit de créer des films intelligents, pertinents et irrévérencieux qui dépeignent notre culture. Même s’il finit, en quelque sorte, par prédire la mort imminente de notre planète, nous sommes excités de l’ajouter à notre ardoise avant la fin du monde.

On gage que le succès devrait être au rendez-vous pour ce film wtf et – on l’espère – drolatique ! Lawrence et MacKay semblent en tout cas s’être bien trouvés, puisqu’ils travaillent sur un autre projet ! Prévu pour 2022, ce drame intitulé Bad Blood est un biopic autour d’Elizabeth Holmes. Cette dernière, créatrice de l’entreprise Theranos, devint la plus jeune milliardaire à ne pas avoir hérité sa fortune – estimée à 4,5 milliards de dollars – avant de tout perdre en 2015…