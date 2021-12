Don't Look Up : Jennifer Lawrence était très impressionnée par Meryl Streep sur le tournage

Le 24 décembre prochain sort sur Netflix « Don't Look Up : déni cosmique », le nouveau film d'Adam McKay. L'occasion pour Jennifer Lawrence de tourner avec Meryl Streep. Une rencontre qui a totalement tétanisé la jeune comédienne.

Don't Look Up : le nouveau Adam McKay

Après The Big Short et Vice, Adam McKay est de retour, cette fois pour Netflix, avec son nouveau film : Don't Look Up. Comédie décalée, le film raconte comment deux piètres astronomes s'embarquent dans une énorme tournée médiatique pour prévenir l'humanité qu'un astéroïde va s'écraser sur la planète Terre.

Attendu le 24 décembre prochain, le film promet d'être une comédie explosive, portée par un casting quatre étoiles notamment composé de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Mark Rylance, Timothée Chalamet , Ron Perlman ou encore des chanteurs Ariana Grande et Kid Cudi. Une sacrée distribution, pour une œuvre très attendue !

Don't Look Up ©Netflix

Jennifer Lawrence extrêmement impressionnée par Meryl Streep

A seulement 31 ans, Jennifer Lawrence a déjà une carrière impressionnante. La jeune comédienne est évidemment célèbre pour ses rôles dans Hunger Games et X-Men, mais elle a également tourné dans des films influents comme Happiness Therapy, Mother !, Passengers ou encore Joy. Malgré tout, il y a toujours une première à tout. Et le tournage de Don't Look Up lui a offert la possibilité de tourner avec l'une des plus grandes actrices de tous les temps : Meryl Streep. Une rencontre qui a totalement stressé l'actrice.

Janie Orlean (Meryl Streep) - Don't Look Up ©Netflix

Lors d'une récente interview, Jennifer Lawrence a admis avoir été littéralement pétrifiée à l'idée de rencontrer l'immense Meryl Streep. Sa première priorité sur le tournage du film d'Adam McKay, c'était de ne surtout pas ennuyer Meryl Streep. Jennifer Lawrence avait très peur de passer pour quelqu'un d'ennuyeux face à la patronne incontestée. Plutôt que de risquer une parole malencontreuse, Jennifer Lawrence préférait rester silencieuse sur le tournage :



Ma plus grande préoccupation était que je ne voulais pas embêter Meryl Streep . C'était mon pire cauchemar. Donc je ne parlais que si on me parlait, j'étais la personne la moins embêtante dans la pièce.

Une déclaration qui a par la suite été confirmée par Adam McKay lui-même :

Jennifer Lawrence n'arrêtait pas de dire : "Je vais me taire. Je ne parlerai pas". Meryl Streep arrive et Jen vient vers moi comme si elle avait 12 ans et me demande : "Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je fais ?".

On peut comprendre que la présence de Meryl Streep puisse impressionner tout comédien normalement constitué. Difficile de jouer face à une légende comme elle. Mais visiblement, Jennifer Lawrence n'avait pas besoin de s'inquiéter puisque Meryl Streep a tenu des paroles très accueillantes concernant sa collègue sur Don't Look Up :

Lawrence est une actrice audacieuse, quelqu'un dont le don est vivant en extérieur et en intérieur. Elle le fait tourner partout dans la pièce.

Don't Look Up sera donc disponible dès le 24 décembre sur Netflix.