Don't Look Up : Jennifer Lawrence s'est blessée sur le tournage du film Netflix

Le prochain film d'Adam McKay, "Don't Look Up", sortira sur Netflix cette année et s'est offert un casting de luxe. Jennifer Lawrence tient l'un des rôles principaux et se souviendra de son tournage puisqu'elle s'en est sortie avec une blessure à l'oeil qui l'a envoyée à l'hôpital.

Un casting de rêve pour Don't Look Up

Le réalisateur Adam McKay aura lui aussi, bientôt, son film orignal Netflix. La plateforme a flairé le bon coup avec Don't Look Up, projet qui va raconter la tournée à travers le monde de deux astronautes qui se sont donnés comme mission d'avertir les gens qu'une météorite s'approche de la Terre pour la détruire. Le film sera une comédie, même s'il contient dans son postulat un argument de science-fiction.

En parler sans évoquer le casting apparaît comme impossible. Adam McKay a embarqué avec lui une distribution hallucinante comme en voit que très rarement. Les deux rôles principaux seront détenus par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Rien qu'à eux deux, ils ont un sacré pouvoir commercial. Mais ajoutez en plus les participations de Meryl Streep, Cate Blanchett, Rob Morgan, Ariana Grande, Timothée Chalamet, Kid Cudi, Jonah Hill, Himesh Patel, Matthew Perry et Tomer Sisley. C'est le casting le plus impressionnant que l'on ait eu sur la plateforme pour l'un de ses titres exclusifs et même le cinéma ne peut pas se targuer de mettre souvent à l'affiche une telle brochette de noms. Ça ne suffira pas à faire un bon film, mais c'est déjà un bon gage de qualité.

Don't Look Up ©Netflix

La grosse frayeur de Jennifer Lawrence

Des premières images ont été diffusées par Netflix dans sa vidéo line-up 2021 mais le tournage de Don't Look Up n'est toujours pas terminé. Le vendredi 5 février, l'équipe a été frappée par un accident. Lors d'une scène de nuit, Jennifer Lawrence a été blessée par un éclat de verre. Elle tournait un plan durant lequel intervenait l'explosion d'une vitre. Sauf qu'elle s'est approchée plus que prévu du verre et sa paupière a été touchée. Un accident qui aurait pu tourner dans le mauvais sens, si l'oeil avait été endommagé. L'actrice a été rapidement prise en charge par les urgences mais plus de peur (et de sang) que de mal. Jennifer Lawrence a pu être soignée et a repris le chemin du tournage dès ce lundi, sans séquelle.

Les prises de vues vont continuer et Netflix doit encore déterminer une date de sortie pour Don't Look Up. On tient sûrement l'un des prochains sérieux candidats aux Oscars 2022.