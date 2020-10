Don't Look up : Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet et d'autres au casting de cette comédie Netflix

Connu dans le domaine de la comédie américaine, Adam McKay a pris un virage un peu plus sérieux avec "The Big Short" puis "Vice". Son prochain film, "Don't Look up", sortira sur Netflix et vient de se constituer une distribution comme on en voit que très rarement.

Don't Loop up : découvrez l'impressionnant casting

Adam McKay file sur Netflix pour Don't Look up. La plateforme parvient à accrocher à son palmarès un nouveau nom qui pèse à Hollywood. Le coup est encore plus beau cette fois puisque la firme américaine n'a jamais pu mettre en avant un tel parterre de stars au sein d'un contenu original. Nous savions que Jennifer Lawrence avait accepté de prendre l'un des rôles principaux, ce qui était déjà une bonne chose car on parle d'une personnalité qui compte. Mais nous ne nous attendions pas à ce que le reste de la distribution empile les grands noms. Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Rob Morgan, Ariana Grande, Timothée Chalamet, Kid Cudi, Jonah Hill, Himesh Patel, Matthew Perry et Tomer Sisley ont tous donné leur accord pour participer. Il est très rare de voir un tel assemblage pour un seul film. La dernière fois qu'un casting en a jeté comme ça, c'était le Once Upon a time... In Hollywood de Quentin Tarantino. On peut aussi citer le Dune de Denis Villeneuve (aussi avec Timothée Chalamet), qui va envoie du lourd niveau casting.

Don't Look up est décrit comme une comédie qui va suivre la tournée à travers le monde de deux astronautes pour prévenir les gens qu'un astéroïde s'approche dangereusement de la Terre et pourrait la détruire. Dit comme ça, on s'attend à une sorte de road movie où les personnages vont passer dans différents décors, avec toute une galerie de figures secondaires. Étonnant qu'un tel pitch soit capable de rassembler autant de stars.

Netflix doit se frotter les mains, entrevoyant la possibilité de se frayer un chemin jusqu'aux Oscars avec ce film. Les deux rôles centraux seront tenus par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Rien n'est précisé pour le reste du casting mais on ne convoque pas le gratin d'Hollywood pour l'enfermer dans des petits rôles. Malgré le fait que le film se positionne sur un registre comique, il va coûter plus de 70 millions de dollars. Un budget nécessaire, ne serait-ce que pour payer des cachets qui doivent être élevés. Maintenant que l'on sait tout ça, Don't Look up devient un projet très attendu !