Duchesse : c'est quoi cette nouvelle série Netflix ?

Découvrez une nouvelle série Netflix, "Duchesse", tout droit venue du Royaume-Uni et plus précisément d'Angleterre. Focus sur ce nouveau show comique dont la sortie sur la plateforme est prévue pour le 11 septembre.

Duchesse : de quoi ça parle ?

L'intrigue de Duchesse s'articule autour de Katherine, mère célibataire londonienne d'une élégance folle (garde-robe à la Villanelle pour les fans de Killing Eve) dotée d'une personnalité excentrique, qui élève seule Olive, sa fille unique. Alors qu'elle oeuvre à la bonne éducation de sa progéniture dans la capitale britannique, Katherine est prise d'un désir : elle aimerait avoir un autre enfant. Mais avec qui le faire, là est toute la question... Qu'à cela ne tienne, Katherine va demander l'aide de son ex-époux, le géniteur d'Olive, un marginal qui réside sur une péniche et avec qui elle ne peut s'empêcher de continuellement se disputer.

Le pitch du show Netflix est à la fois simple et efficace, mais ne vous méprenez pas ! Duchesse devrait s'inscrire comme un joli ovni d'humour loufoque porté par des personnages aussi atypiques qu'attachants. Pour vous donner une idée, la boîte de production Clerkenwell Films, qui accompagne le projet, a précédemment officié sur Misfits et The End of the F***ing World. Pour ce qui est du cast, la protagoniste est campée par l'atypique Katherine Ryan. Kate Byrne prêtera ses traits à Olive, la fille de l'héroïne. Steen Raskopoulos (Feel Good), Rory Keenan (Versailles), Linda Marlowe (Inspecteur Barnaby) ou encore Doon Mackichan (Good Omens) seront aussi de la partie.

Qui est Katherine Ryan, à la tête du show dans tous les sens du terme ?

L'interprète du personnage principal de Duchesse a pour nom Katherine Ryan et, bien que résidant à Londres, est originaire du Canada. Cette touche à tout survoltée, tantôt humoriste, animatrice, comédienne ou encore écrivaine - et on en passe - a visiblement plus d'un tour dans son sac ! C'est néanmoins ses spectacles de stand-up qui la dévoilent au grand public. Katherine Ryan a ainsi vu son travail plusieurs fois récompensé lors de compétitions dédiées à la discipline. En 2017, l'humoriste sort même un spectacle pour Netflix, baptisé Katherine Ryan : In Trouble. Ledit show a été filmé lors d'une tournée de l'artiste à travers le Royaume-Uni.

Seulement, lors des négociations entre Ryan et Netflix au sujet de la diffusion de son spectacle, la comédienne et la plateforme ont aussi convenu qu'elle créerait une série pour leur catalogue. Et, si elle a été bien occupée l'an dernier avec la tournée de son spectacle Glitter Room, la créative Katherine Ryan débarque avec Duchesse pour nous en mettre plein la vue.

Une créatrice survoltée

Bien qu'elle ne soit pas à proprement parler britannique, Katherine Ryan semble avoir parfaitement assimilé les caractéristiques de cet humour si particulier - résolument efficace dans les séries. A l'image de Fleabag, Duchesse se décline au format 30 minutes, particulièrement percutant quand il s'agit de comédie.

Duchesse, c'est somme toute le bébé de Ryan. Elle a créé puis écrit le show, le produit et y tient le rôle principal ! L'humoriste a donc eu du pain sur la planche, mais rien ne semble pouvoir ralentir la dynamique trentenaire, pas même les deux cancers de la peau auxquels elle a du faire face, la posant en figure de proue de l'humour et du feel-good.