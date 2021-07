Dunkerque : la représentation de l'armée française a fait polémique

Après avoir livré plusieurs films de science-fiction marquants, Christopher Nolan surprend une nouvelle fois avec un film de guerre en 2017. Intitulé « Dunkerque », le long-métrage qui revient sur l’un des épisodes les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale, ne s’est pourtant pas fait que des amis.

Retour sur l’opération Dynamo

Comme à son habitude, Christopher Nolan s’est montré très silencieux sur l’élaboration du projet Dunkerque. En effet, ce n’est seulement que vers la fin de l’année 2015, que l’on apprend que le réalisateur et son frère Jonathan Nolan sont en repérage dans la célèbre commune des Hauts-de-France. L'objectif étant de tourner un film qui traiterait de l’évacuation de Dunkerque qui a eu lieu en 1940.

Cet épisode, considéré pourtant comme majeur dans les événements de la Seconde Guerre mondiale, a été jusque-là très peu abordé au cinéma. Tout juste se souvient-on du film Reviens-moi, et de son plan-séquence qui expose brièvement cet événement.

On parle pourtant d’une mission héroïque, qui à long terme s’est avérée décisive dans la bataille contre les Nazis. En effet, sous le nom de code Opération Dynamo, les Britanniques s’organisent pour évacuer les soldats alliés bloqués sur les plages de Dunkerque, et totalement à la merci des troupes allemandes. Des milliers de soldats sont ainsi sauvés, permettant de poursuivre la lutte contre le Troisième Reich.

Film choral (on suit tour à tour soldats, pilotes, marins et civils anglais mobilisés durant cette opération), Dunkerque est un gros succès critique (3 oscars remportés) et commercial (525 millions de dollars de recettes, pour un budget de 100 millions).

Des Français peu représentés dans le film

Si le film est salué par l’ensemble de la presse anglo-saxonne, il fait un peu plus grincer des dents chez nous. Certes, sur le plan cinématographique, ses détracteurs ne trouvent rien à redire. Dans le domaine de l’exactitude historique, c’est en revanche plus problématique. En effet, certains magazines et sites tels que Le Figaro, Slate ou bien encore Les Inrocks dénoncent le fait que Dunkerque ne souligne pas suffisamment le rôle primordial des Français durant l’évacuation de Dunkerque. Les historiens s’en mêlent également, rappelant que plusieurs milliers de soldats français ont défendu la ville, et ont résisté face aux Allemands pour permettre à l’armée britannique de s’échapper.

Dunkerque ©Warner Bros Pictures

Certains se montrent toutefois plus nuancés, comme c'est le cas de France 24 qui estime que Christopher Nolan adopte finalement un point de vue anglo-saxon qui fait fi de la reconstitution historique 100% authentique. Dunkerque traite plus de la survie et du courage dans des temps difficiles, que de la bataille de Dunkerque en elle-même.

Une autre communauté absente du film

Si certaines nations Alliées peuvent se plaindre d’être sous-représentées (la France) voire inexistantes dans Dunkerque (la Belgique, le Canada), un autre pays a également tiré à boulets rouges sur le film : l’Inde. En effet, certains journaux, historiens et personnalités d’origines indiennes ont reproché à Christopher Nolan de les avoir aussi oubliés lors de cet événement. Au sein du corps expéditionnaire britannique envoyé pour participer aux combats en France et en Belgique, on pouvait trouver quelques soldats indiens (le pays étant encore une colonie de la Grande-Bretagne, à cette époque). Nombre d’entre eux étaient chargés du transport logistique à l’aide de leurs mulets.

Sunny Singh, une romancière britannique, est d’ailleurs allée très loin en rédigeant une tribune parue dans le Guardian, accusant de whitewashing le film pour son manque de représentativité concernant les soldats indiens et africains.

Bref, les oreilles de Christopher Nolan ont beaucoup sifflé en 2017.