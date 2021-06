Dynasty Warriors : Netflix dévoile un trailer fou de l’adaptation du jeu vidéo

Célèbre série de jeux vidéo, la franchise "Dynasty Warriors" a connu sa première adaptation ciné cette année. Sortie en avril dernier dans les salles chinoises et hongkongaises, elle sera également diffusée très prochainement sur Netflix. La plate-forme en a profité pour livrer un premier trailer.

Dynasty Warriors : une série de jeux culte

Créé en 1996, le studio Omega Force développe un an plus tard un jeu vidéo de combat nommé Dynasty Warriors. Sorti en 1997 sur Playstation, ce premier opus de la saga est très différent des suivants puisqu’il n’adopte pas le gameplay du hack’n’slash (type de jeu consistant à opposer un joueur contre de nombreux ennemis, ce qui lui permet d'améliorer son personnage par des points d'expérience qui le rendent plus puissant).

Il faut attendre 2000 et Dynasty Warriors 2 pour que la série devienne l’une des plus populaires du genre. Avec ses myriades d’ennemis qui se lancent à l’assaut des joueurs, ses attaques dévastatrices à l’arme blanche et son histoire inspirée du célèbre roman chinois Les Trois Royaumes, la saga compte désormais une trentaine d’opus, ainsi que de nombreux jeux dérivés plus axés sur la stratégie et la tactique. Dynasty Warriors est donc une franchise vidéoludique qui méritait bien un film.

Dynasty Warriors 9 ©Koei Tecmo

Un trailer percutant

Les fans de la série peuvent être ravis que Netflix intègre le film dans son catalogue, alors qu’il a déjà vu le jour en Chine et à Hong Kong. Cette bande-annonce, récemment diffusée par la plateforme, ne laisse d’ailleurs aucun doute sur ce Dynasty Warriors en live-action : c’est un film principalement destiné aux fans. Ceux qui s’attendaient à ce que l’Histoire de Les Trois Royaumes soit transposée à la manière de John Woo en 2008, peuvent donc passer leur chemin. Les premières images nous dévoilent ici un mélange dantesque entre Tigre & Dragon et Zu, les guerriers de la montagne magique.

À première vue, le film semble vouloir rester très (trop ?) fidèle à l’ambiance du jeu. On retrouve ainsi de furieuses batailles qui inondent l’écran, des tactiques militaires solides, des personnages utilisant des pouvoirs dévastateurs pour massacrer des milliers de figurants, ainsi que des figures célèbres de la série tels que Lu Bu. On peut d’ailleurs entendre son thème musical durant une bonne partie du trailer.

Dynasty Warriors sera disponible sur Netflix dès le 1er juillet.