En passant pécho : Netflix dévoile le trailer du film

Le film « En passant pécho » dévoile sa première bande-annonce pour une sortie sur Netflix mi-février. La web-série à succès, diffusée de 2012 à 2016 sur YouTube, va donc revenir sur la plateforme, à travers un format long-métrage.

En passant pécho : une web-série culte

Créée par Julien Royal et Nassim Si-Ahmed, En passant pécho a rapidement fait le buzz sur internet en 2012. Aujourd'hui, la chaîne YouTube du duo comptabilise plus de 300 000 abonnés et plus de 37 millions de vues. Avec une vingtaine de vidéos, les deux créateurs se sont fait surtout connaître grâce à la web-série En passant pécho. Celle-ci contient huit épisodes qui suivent les péripéties de Hedi et Cokeman, dealers dans la région parisienne. Cinq ans après la fin de la série, les deux compères sont de retour sur Netflix, dans un film original produit par la plateforme.

Une première bande-annonce qui pose le ton

Ainsi, le film En passant pécho va reprendre directement après les aventures de la série. Il y a quelques moins, le pitch du film avait été dévoilé. Hedi et Cokeman sont fatigués de leur train de vie mais voient leur avenir s'éclaircir lors du mariage de la petite sœur d'Hedi. Cette dernière épouse un grand baron de la drogue. Il leur fournit plusieurs kilos de cannabis de première qualité à écouler. Les deux acolytes sautent sur l'occasion, mais évidemment, les problèmes ne vont pas tarder à arriver.

En passant pécho @Netflix

Les premières images du show posent le ton. Hedi et Cokeman se dévoilent, fidèles à eux même, en train de vaquer à leurs occupations de dealers. Hedi propose alors à Cokeman de faire un film pour Netflix. Dans une approche un peu méta, les deux protagonistes imaginent ce à quoi pourraient ressembler leur film, permettant de dévoiler quelques images du futur projet. De quoi laisser entrevoir certains membres de la distribution comme Hakim Jemili, Fred Testot ou encore Vincent Desagnat. Le reste du casting devrait se composer de Jonathan Lambert, de Julie Ferrier ou encore du youtuber Kemar. Quant à Nassim Si-Ahmed et Hedi Bouchenafa, ils reprennent les rôles principaux. Un beau petit monde pour ce retour en fanfare.

Cette première bande-annonce rappelle l'humour si particulier de la série, et présente un Cokeman toujours aussi halluciné et perturbé. Les deux héros en profitent pour teaser la présence du rappeur PLK au casting et à la bande-originale du film.

Netflix accompagne la sortie de la bande-annonce avec un petit mot sympathique : « Hedi et Cokeman sont dans la hess la plus totale. Mais pour en sortir, ils ont eu un plan de génie : FAIRE UN FILM. On aurait jamais dû accepter mais c'est officiel : En Passant Pécho (le film), c'est le 10 février sur Netflix. »