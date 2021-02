En passant pécho sur Netflix : c'est quoi ce film sur deux dealers déjantés ?

L'infernal duo de "En passant pécho" revient sur Netflix dès ce 10 février pour un long-métrage dérivé de la web-série connue sur YouTube. On fait le point sur ce long-métrage qui devrait parler aux fans de la première heure avec un humour toujours aussi débridé.

En passant pécho : de YouTube à Netflix

À l'origine, il y a une web-série sur YouTube lancée en 2012. Depuis tout ce temps, seulement sept épisodes d'En passant pécho ont vu le jour. Ce qui n'empêche pas les vues de se cumuler. C'est très simple : tous les segments dépassent les deux millions de visionnages. Des scores qui prouvent qu'un public est derrière ces petites histoires qui mettent en scène un duo pas comme les autres. Hedi Bouchenafa et Nassim Lyes campent Hedi et Cokeman, deux dealers de drogue qui ne sont pas réputés pour être les plus futés de Paris. Leur quotidien consiste à s'embourber dans des situations délicates ou à gratter des petits bénéfices en vendant des barrettes de drogue.

Les compères sont de retour dans le film En passant pécho sur Netflix. La plateforme a été intéressée à l'idée de prolonger cette histoire lancée sur YouTube. Une aventure de plus d'1h30 nous attend, toujours avec les deux personnages principaux. Ils vont cette fois penser qu'une occasion en or se présente à eux. La sœur d'Hedi, Zlatana, se marie avec Arsène Van Gluten (Fred Testot). Derrière ce nom délirant se cache un baron de la drogue réputé dans le game. Hedi et Cokeman vont lui demander de les fournir en cannabis de qualité, pour se lancer dans leur propre entreprise. Mais ils vont se rendre compte que trop tard qu'ils n'ont peut-être pas les épaules pour assumer tout ça. Autant vous dire qu'on risque de les retrouver dans une multitude de galères.

En passant pécho ©Netflix

Les deux acteurs principaux sont entourés d'un casting alléchant pour les seconds rôles. Ainsi, on verra apparaître Benjamin Tranié, Bun Hay Mean, Vincent Desagnat, Hakim Jemili, Charlotte Gabris, Sadek, Jonathan Lambert, Kemar ou encore Julie Ferrier.

Un prolongement réservé aux fans ?

Ce passage au long-métrage ne devrait pas entraîner une perte des principaux ingrédients. Tout comme la série, En passant pécho sur Netflix devrait être détenteur d'un humour assez grossier. Avec des vannes qui tombent parfois dans le mauvais goût. Si la formule a marché en version réduite, il faudra cependant plus de consistance pour tenir sur la durée d'un film. Nous sommes tentés de dire que les convaincus de la première heure trouveront leur bonheur, pendant que les autres risquent de ne pas revoir leur position.

En passant pécho, disponible le 10 février sur Netflix.