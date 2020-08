Enola Holmes : la petite soeur de Sherlock Holmes s'affirme dans le trailer

Millie Bobby Brown est irrésistible et intenable dans la bande-annonce de "Enola Holmes", le film de Harry Bradbeer attendu sur Netflix en septembre prochain. La petite sœur du célèbre Sherlock va prouver qu'elle peut s'en sortir toute seule en enquêtant sur la disparition de sa mère.

Millie Bobby Brown revient sur Netflix

Enola Holmes était un film prévu pour le cinéma jusqu'à ce que Netflix en achète les droits de diffusion. On comprend que la plateforme a eu envie d'acquérir le projet compte tenu qu'il met en scène Millie Bobby Brown dans le rôle éponyme. La jeune actrice a été révélée dans la série Stranger Things qui fait fureur sur le service de SVOD. Le film est tiré des écrits de Nancy Springer, cette dernière s'étant inspirée de l'univers de Sherlock Holmes pour créer la petite sœur du célèbre détective. On le verra dans le film, sous les traits d'Henry Cavill. Le scénario reviendra sur la jeunesse de cette héroïne, jusqu'au jour où sa mère (Helena Bonham Carter) disparaît à ses 16 ans. Enola trouve la situation étrange et veut découvrir le mystère qui se cache derrière cette disparition. Elle va se lancer dans une enquête, contre l'avis de ses deux grands frères, en s'affirmant comme une jeune femme forte qui ne correspond pas aux conventions castratrices de l'époque.

Une bande-annonce entraînante pour Enola Holmes

Enola Holmes se présente dans une première bande-annonce dynamique diffusée par Netflix. Le film réalisé par Harry Bradbeer se repose beaucoup sur le charisme de Millie Bobby Brown. Le personnage nous parle directement dans cet aperçu, pour nous raconter son histoire, ses liens avec sa mère et son refus de se courber devant les attentes de la société. Elle ne sait ni coudre, ni s'habiller comme il se doit. Parce qu'elle assume sa liberté et n'en fait qu'à sa tête, avec intelligence et répartie. La jeune star compose une héroïne qui a l'air attachante et drôle, un peu casse-cou et très débrouillarde. On en voit aussi plus sur l'intrigue et une entente avec un garçon qui va l'épauler dans son périple. Enola Holmes a tout d'un divertissement sympathique, avec un ton qui évoque Guy Ritchie - en version light. On sent une vibe similaire à celle que le Britannique a instauré dans son adaptation de Sherlock Holmes, avec ce côté fun et décomplexé.

Enola Holmes sera mis en ligne sur Netflix le 23 septembre prochain.