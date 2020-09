Enola Holmes : une suite est-elle à prévoir ?

Entre deux saisons de "Stranger Things", la jeune Millie Bobby Brown s'est trouvée un autre rôle pour briller. Le film "Enola Holmes" vient de débarquer sur Netflix, avec également Henry Cavill au casting. Une suite peut-elle déjà être envisagée ? On vous donne des bonnes raisons de le penser.

Enola Holmes, l'événement de la semaine sur Netflix

Destiné à une sortie au cinéma si la pandémie n'était pas passée par là, Enola Holmes a terminé sur Netflix, qui en a acheté les droits. Une distribution sur petits écrans qui n'empêche pas le film de bénéficier d'un bon buzz. Depuis sa mise en ligne le 23 septembre sur la plateforme, les internautes sont positifs à son sujet et la critique internationale semble sous le charme de cette version féminine et malicieuse de Sherlock Holmes. La star de Stranger Things, Millie Bobby Brown, campe la jeune sœur Holmes. Dans une époque où les filles doivent respecter une certaine éducation, elle refuse de se plier aux conventions. Le jour de ses 16 ans, sa mère (Helena Bonham Carter) disparait mystérieusement. Enola ne veut pas attendre que ses frères s'en occupent et se lance, seule, sur les traces de sa génitrice. Elle va s'affirmer comme une héroïne indépendante capable de résoudre des énigmes et d'affronter plus fort qu'elle.

Doit-on s'attendre à une suite ?

Porté par une irrésistible Millie Bobby Brown, Enola Holmes est un divertissement qui se consomme avec un certain plaisir. En plus d'être un spectacle drôle et rythmé, il déballe en fond un discours féministe assez juste. La jeune héroïne a tout d'une icône qui peut défendre son droit à la liberté dans une série de films. Est-ce que, justement, une suite peut-elle voir le jour ? Pour l'actrice principale, sa réponse lors d'une interview chez Deadline est un grand oui.

Yeah, il y a encore une histoire à raconter. L'histoire n'est pas finie. Elle n'a pas encore grandi, ce n'est pas une conclusion.

L'enthousiasme de Millie Bobby Brown étant noté, la balle est maintenant dans le camp de Netflix. Les audiences faites par le premier film seront déterminantes pour savoir si une suite va voir le jour ou non. Ça a été le cas avec Tyler Rake, qui a obtenu officiellement un autre film en raison de son succès. En se basant sur les premiers retours, on estime (sans aucun chiffre à l'appui) que les abonnés se sont laissés tenter en masse par le long-métrage. Les prochaines semaines devraient nous permettre de savoir si ce succès public se matérialise par un bon score.

Quoi qu'il en soit, comme Sherlock Holmes, Enola a déjà plusieurs aventures qui ont été inventées par l'auteure Nancy Springer. Le film se base sur le tout premier roman, La Double disparition. La suite directe est L'Affaire Lady Alistair, qui lance la détective à la recherche d'une jeune fille qui a disparu. Une saga peut se constituer avec des enquêtes différentes et toujours l'attractive Millie Bobby Brown au centre, ainsi que le populaire Henry Cavill en grand-frère.

Sans spoiler la fin de l'intrigue d'Enola Holmes, les dernières minutes ouvrent complètement la porte à un retour. La jeune détective, face à la caméra, parle au public et évoque son avenir. Elle se présente désormais comme "une chercheuse d'âme perdue" - ce qu'est Lady Alistair. Puis ce dernier plan, où on la voit s'échapper en vélo à travers la foule, signifie clairement qu'elle file vers d'autres aventures et que ce monde immense lui réserve des surprises. Sans être réellement une fin ouverte avec les prémices d'une nouvelle intrigue, on sent que le personnage a encore des choses à vivre et qu'il vient simplement de se présenter à nous. Et si le meilleur était à venir ?