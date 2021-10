Escape the Undertaker sur Netflix : c'est quoi ce film de catch interactif ?

En ce mois d'Halloween, Netflix a décidé de faire une petite surprise à ses abonnés ! La plateforme propose ainsi un film interactif qui devrait plaire aux amateurs de catch.

Escape the Undertaker : de quoi ça parle ?

Après l'épisode de Black Mirror, Bandersnatch, la plateforme au logo rouge remet le couvert avec l'interactivité. En partenariat avec la WWE, Netflix sort donc un film interactif d'une trentaine de minutes environ dont l'intrigue s'articule autour du catch !

Escape the Undertaker met en vedette Xavier Woods, Kofi Kingston et Big E. Tous trois forment - comme dans la réalité - l'équipe New Day, autrement dit le groupe le plus titré de l'histoire de la ligue américaine ! Pour ce qui est des évènements narrés dans le récit, le trio s'invite dans le manoir de l'Undertaker. Plus encore, ils cherchent à lui dérober une urne dans laquelle reposeraient de grands pouvoirs. Surveillés par le maître des lieux, les nouveaux venus vont devoir surmonter moult épreuves pour parvenir à leurs fins. Bien évidemment, les choses ne tardent pas à déraper. Des phénomènes inquiétants et paranormaux ne tardent pas à survenir, mettant les New Day en grand danger !

Alors, la fine équipe parviendra-t-elle à s'évader du manoir avant qu'il ne soit trop tard ? C'est vous qui le décidez ! Grâce à plusieurs choix tout au long du film, vous pourrez ainsi mener l'équipe à la victoire - ou au massacre, si tel est votre désir !

Escape the Undertaker : avec qui ?

Au casting du film interactif, on retrouve bien évidemment celui qui prête son nom à l'œuvre : Mark Calaway, aka l'Undertaker (comprenez le "fossoyeur"). Pour la petite histoire, au début de sa carrière, ce dernier mettait ses adversaires vaincus dans des sacs mortuaires ! L'homme de 56 ans - et de deux mètres huit - est l'un des acteurs cultes du monde du catch. Pour preuve, son personnage est véritablement rentré dans la légende. Désormais retraité, Callaway est considéré comme un acteur incontournable de la discipline.

Escape the Undertaker ©Netflix

Dans le film signé Ben Simms (Sauve qui peut : Un film "You vs. Wild"), les membres de l'équipe New Day campent eux aussi leurs propres rôles. A noter que Big E, de son vrai nom Ettore Ewen, a quitté pour la seconde fois ses camarades Austin Watson et Kofi Sarkodie-Mensah le 1 er octobre dernier !

Où et quand regarder le film ?

Vous pourrez décider du sort des protagonistes de Escape the Undertaker dès le 5 octobre prochain, en exclusivité sur Netflix !

Alors, bonne ou mauvaise idée de la part de Netflix ? Dîtes-nous ce que vous en pensez !