Eurovision Song Contest : Netflix dévoile le trailer déjanté avec Will Ferrell et Rachel McAdams

Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de la nouvelle comédie portée par Will Ferrell, "Eurovision", dans laquelle l’acteur est cette fois accompagné de Rachel McAdams. Les premières images promettent un film à l’humour décalé sur fond de concours musical.

Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga sera centré sur Lars et Sigrit, deux musiciens islandais dont le rêve est de représenter leur pays au concours de l’Eurovision malgré leurs difficultés à plaire à leur public lors de leurs concerts. Contre toute attente, ils se voient bientôt offrir l’occasion de réaliser leur rêve. Ils vont alors devoir séduire l’Europe entière…

Les premières images dévoilées par le géant du streaming annoncent une comédie portée sur un humour absurde, qui joue sans doute beaucoup sur la performance de ses deux principales vedettes. Will Ferrell est particulièrement connu pour ses comédies, et même si elle y est moins prolifique, Rachel McAdams n’en est pas à son premier essai dans le genre.

La bande-annonce d’Eurovision Song Contest promet une comédie à l’humour absurde

La bande-annonce d’Eurovision pose les bases de l’intrigue. On entend au début les deux principaux personnages dire que leur rêve de remporter le concours musical remonte à leur enfance. On découvre ensuite leur manque de popularité auprès de leur public lorsqu’ils se produisent avec leur groupe, Fire Saga, dans un bar islandais. Lars explique même que son propre père, joué par Pierce Brosnan, a honte de lui.

Mais, sans que l’on sache pour le moment par quel concours de circonstances, Fire Saga est bien choisi pour représenter l’Islande à l’Eurovision. Le trailer nous montre plusieurs islandais critiquer vivement le groupe, et expliquer qu’ils n’ont d’autre choix que d’envoyer Fire Saga concourir pour leur pays. Les deux principaux protagonistes se retrouvent alors au concours, où tout semble très mal débuter. Reste à savoir si et comment le groupe réussira à conquérir le public malgré ce mauvais départ.

Le film devrait donc s’appuyer sur un scénario déjanté, avec une partition de Will Ferrell dans la lignée de ce qu'il a déjà fait avec Frangins malgré eux ou encore Ricky Bobby : roi du circuit, deux films où il brille dans des duos inoubliables. Les costumes portés par Ferrell et McAdams devraient aussi rajouter à l’humour absurde au centre du film.

Eurovision est réalisé par David Dobkin, qui a déjà collaboré avec les deux têtes d’affiches d’Eurovision sur le film pour lequel il est le plus connu, Serial noceurs, porté par Owen Wilson et Vince Vaughn. En ce qui concerne le casting du film, outre Will Ferrell, Rachel McAdams et Pierce Brosnan, Dan Stevens, Jóhannes Haukur Jóhannesson et la chanteuse Demi Lovato font partie de la distribution.

Il ne faudra pas attendre très longtemps avant de pouvoir découvrir Eurovision Song Contest puisqu’il sera disponible à partir du 26 juin prochain sur Netflix.