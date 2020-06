Eurovision Song Contest sur Netflix : c’est quoi cette comédie avec Rachel McAdams et Will Ferrell ?

Dans "Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga", Rachel McAdams et Will Ferrell incarnent deux chanteurs islandais qui tentent leur chance à la fameuse compétition musicale. Disponible sur Netflix, cette comédie du réalisateur de "Serial Noceurs" vaut-elle le coup d’œil ?

Eurovision Song Contest : Un duo volcanique

Privés de véritable cérémonie cette année, les fans de l’Eurovision ont droit à un joli cadeau de la part de Rachel McAdams et Will Ferrell. Dans la comédie Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga, les deux acteurs incarnent Sigrit Ericksdottir et Lars Erickssong, deux musiciens en herbe qui rêvent de représenter l’Islande au célèbre concours depuis leur enfance. Lorsqu’une opportunité s’offre à eux à la suite d’un événement inattendu, Sigrit et Lars n’hésitent pas à saisir leur chance, déterminés à présenter leur groupe Fire Saga au monde entier.

Dévoilé en mai dernier, le clip de Volcano Man (ci-dessous) du groupe Fire Saga laissait présager un retour en forme de Will Ferrell après le décevant Holmes & Watson. Et si son duo avec John C. Reilly n’atteignait jamais ses promesses dans leur enquête mollassonne, celui qu’il forme avec Rachel McAdams fonctionne parfaitement. Hormis dans Serial Noceurs, les deux acteurs n’avaient pas eu l’occasion de tourner ensemble mais leur alchimie est évidente.

Le scénario concocté par Will Ferrell et Andrew Steele lorgne davantage du côté de la comédie romantique que de celui de la parodie moqueuse. Les ambitions et émotions de Sigrit et Lars ne sont pas prises à la légère, ce qui les rend profondément attachants. Malgré leur poisse et le ridicule des situations qu’ils traversent, les deux chanteurs ne se démontent jamais et s’assument jusqu’au bout, à l’image des deux flics à la ramasse de Very Bad Cops. Rachel McAdams et Will Ferrell donnent tout dans leurs interprétations tantôt touchantes, tantôt hilarantes, et le plaisir est communicatif.

Ne pas prendre l’Eurovision Song Contest à la légère

Interrogé par 20 Minutes dans les coulisses de la finale de l’Eurovision 2018, Will Ferrell révélait être un spectateur assidu de la compétition depuis de nombreuses années :

Ma femme est suédoise et la première fois que je suis allé en Suède, c’était pour rendre visite à l’un de ses cousins, en mai. Un soir, il nous dit : 'Regardons l’Eurovision !' Je n’avais aucune idée de ce que c’était. Cette année-là , la compétition avait lieu à Jérusalem. Et il se trouve que ce soir-là, c'est Charlotte Nilsson qui a gagné pour la Suède. Depuis, je continue à suivre ce concours de musique que je trouve vraiment intéressant. C’est souvent excentrique et original.

En bon connaisseur de son sujet, Will Ferrell n’a pas manqué d’inviter des candidats emblématiques de l’Eurovision pour une performance entraînante. Là encore, au milieu de chanteurs dans leur élément, le comédien et Rachel McAdams sont totalement crédibles. Le soin apporté à l’ensemble de la bande originale, à laquelle ont participé certains seconds rôles parmi lesquels Demi Lovato, joue aussi en faveur du film. Qu’on se le dise, Volcano Man a tout d’un véritable tube, pour lequel Will Ferrell a poussé la chansonnette, comme pour le reste de ses titres. Un autre argument suffisant pour se laisser tenter par Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga.

Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga est disponible sur Netflix. Découvrez la bande-annonce en une d’article.