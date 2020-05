Eurovision Song Contest : un premier extrait hilarant avec Will Ferrell et Rachel McAdams

"Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga", la comédie portée par Rachel McAdams et Will Ferrell, se dévoile à travers un premier clip musical hilarant. Dans ce long-métrage, les deux acteurs forment un duo de chanteurs islandais qui tente sa chance au célèbre concours musical. Et au vu de leur performance habitée, nul doute qu'ils devraient finir sur le podium...

Le samedi 16 mai, c'est une version particulière de l'Eurovision qui a été diffusée sur les chaînes de télévision du monde entier. L'événement ne pouvant se dérouler dans les conditions habituelles, les organisateurs ont malgré tout souhaité programmer un show intitulé Eurovision Europe Shine a Light, comprenant des extraits des morceaux des participants qui devaient initialement concourir. Un lot de consolation bien maigre pour les fans assidus de la compétition, qui ont néanmoins eu droit à un beau cadeau de la part de Will Ferrell et Rachel McAdams...

Will Ferrell devient Volcano Man

Le 26 juin prochain, les abonnés Netflix pourront découvrir Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga. Dans cette comédie signée David Dobkin (Serial Noceurs, Échange standard), Rachel McAdams et Will Ferrell incarnent Sigrit Ericksdottir et Lars Erickssong, deux chanteurs qui représentent l'Islande au concours de l'Eurovision. Ensemble, ils vont prouver que le fait de croire en ses rêves peut mener à une grande destinée...

Un pitch prometteur qui n'est pas sans rappeler ceux d'autres films écrits et/ou portés par Will Ferrell, à commencer par Présentateur vedette : La légende de Ron Burgundy, Ricky Bobby : roi du circuit ou encore Les Rois du patin. Netflix vient de dévoiler un premier extrait du long-métrage, qui prend la forme d'un clip intitulé Volcano Man. Une vidéo résolument kitsch, où l'on peut d'ores et déjà admirer les interprétations habitées de Rachel McAdams et Will Ferrell, qui s'étaient déjà croisés dans Serial Noceurs. Difficile de résister face à l'armure et aux mugissements de ce dernier, ainsi qu'à la chorégraphie des deux comédiens.

Demi Lovato, Dan Stevens, Pierce Brosnan et Jóhannes Haukur Jóhannesson complètent la distribution d'Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga. La comédie est à découvrir sur Netflix, dès le 26 juin prochain.