Fatman : Mel Gibson en Père Noël violent dans un film d'action délirant

Saban Films a dévoilé la bande-annonce du jubilatoire "Fatman" d'Eshom et Ian Nelms. Mel Gibson y joue un Père Noël déprimé attaqué par un tueur à gages engagé par un enfant qui n'a pas aimé son cadeau.

Fatman : Mel Gibson les cloches !

Il y a des films dont on aime lire la description. Dans Fatman, Mel Gibson joue le Père Noël. Mais attention, pas comme Kurt Russell dans Les Chroniques de Noël. Gibson, lui, est hirsute, sombre, fatigué et veut prendre sa retraite. Il en a marre de l'image débonnaire qu'il a auprès du monde. De plus, il trouve que les enfants ont de plus en plus des comportements qui ne méritent pas qu'ils reçoivent des cadeaux. C'est le cas de Billy qui n'a pas été sage et trouve un morceau de charbon dans son cadeau ! "Tu viens de faire une grosse erreur, gros lard !" crie-t-il dans la nuit !

Il contacte alors un tueur à gages (Walton Goggins) et lui fait une demande inhabituelle : il veut qu'il tue Santa Claus ! Ce dernier, qui trouve du réconfort dans les bras de la tendre Ruth (Marianne Jean-Baptiste), se retrouve donc traqué et attaqué. Dans l'obligation de se défendre, il prend les armes et se lance dans un duel irréel ! L'armé américaine va-t-elle le défendre ?

Le trailer du film d'Eshom et Ian Nelms annonce donc du très lourd. Mel Gibson prend sa voix la plus grave pour incarner le personnage au plus loin de la jovialité. Tout est plongé dans l'obscurité, des elfes aux rennes en passant par le traîneau qui semble en panne. Reste la blancheur de la neige que l'on sait bientôt tâchée par le sang chaud des coups bas. Qui sera la victime ?

On retrouve également au casting Shaun Benson, Paulino Nunes, Chance Hurstfield, Michelle Lang et Deborah Grover. Découvrez ci-dessous l'affiche :

Quand tu perds Noël

Fatman est un exemple de relecture du mythe (?) du Père Noël. On l'a quand même rarement vu un pistolet à la main et habillé comme un sans-abri. Le personnage est néanmoins assez répandu dans l'univers cinématographique dans des utilisations décalées.

Dans Douce nuit, sanglante nuit de Charles E. Sellier Jr, un jeune garçon est traumatisé par Noël alors que ses parents sont violés et assassinés le soir du réveillon. Quelques années plus tard, il se déguise en Père Noël pour une fête. Hélas, cette décision réveille le traumatisme d'une manière inattendue et il se lance dans une cavale meurtrière au son de Jingle Bells ! Si vous voulez voir des nonnes abattues à la hache par le Père Noël, c'est le bon endroit. Le film a eu droit à de nombreuses suites et remakes. Il faut dire que le concept s'y prête fortement.

Plus comique, Gérard Jugnot porte très mal le costume dans le jubilatoire Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré. Il y est génial, même s'il n'est pas un cadeau pour la pauvre Josette ! Un film culte que l'on aura probablement la chance de revoir à la fin de l'année pour la 37ème fois de suite.

Dans un style plus dévergondé, Billy Bob Thornton fait très fort dans le très recommandable Bad Santa de Terry Swigoff, sorti en 2004. Désabusé et sarcastique au possible, il y joue un personnage porté sur la bouteille qui a de plus en plus de mal à jouer chaque fin d'année le Père Noël. Ce procédé est pourtant bien pratique pour ce perceur de coffre qui a pour cibles privilégiées les grands magasins dans lesquels il travaille. Du grand Billy Bob, assurément.

Fatman de son côté sortira directement en VOD aux Etats-Unis le 17 novembre.