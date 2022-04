FIFA+ : la FIFA lance sa plateforme de streaming

Le marché des plateformes de streaming continue perpétuellement d'accueillir des nouveaux acteurs. C'est désormais au tour de la FIFA de lancer son propre service appelé avec sobriété FIFA+. Le petit plus ? Celui-ci est entièrement gratuit !

FIFA+ : le premier service de foot en streaming

Lorsqu'on voit à quel point l'offre footballistique est éparpillée, on se dit qu'un "Netflix du foot" ne serait pas de refus. Ne serait-ce que pour soulager nos portefeuilles et éviter de subir la valse des diffuseurs. Notre souhait commence partiellement à être comblé avec l'arrivée de FIFA+. Ce service est lancé par la FIFA qui comprend justement qu'il y a une voie à explorer. Son avantage de taille pour séduire le public est la gratuité. Pas le moindre centime n'est réclamé aux utilisateurs pour y avoir accès, ni aucune inscription. Il suffit simplement de télécharger l'application sur iOS/Android ou de passer directement par un navigateur internet. Alléchant, certes, mais à condition de ne pas s'attendre à pouvoir suivre chaque semaine les rencontres dans grands championnats. Chose que l'on comprend, car les droits sont déjà détenus par d'autres diffuseurs.

FIFA+ ©FIFA

Qu'en attendre ?

Le fameux "Netflix du foot" que l'on attendait n'en est pas totalement un car FIFA+ va servir avant tout à proposer des matchs qui se sont déjà déroulés. Des archives remontantes jusqu'aux années 50 sont disponibles et en 2022, ce sont 30 000 matchs masculins et 11 000 féminins qui vont être disponibles, ainsi que des documentaires. Un sacré catalogue pour celui qui veut revoir certaines affiches cultes et qui peut permettre de voir en action des joueurs mythiques qui ne sont pas de notre génération. La plateforme peut ainsi devenir une véritable mine d'or si vous voulez renforcer votre culture foot.

Quant aux matchs en live, FIFA+ compte en proposer mais on ne sait pas encore lesquels. Il se peut que la prochaine Coupe du monde soit d'ailleurs reprise sur le service - même si la place des diffuseurs risque d'être problématique. En attendant, l'offre se veut la plus complète possible, avec également des vidéos et articles d'actualité, des statistiques ou encore des quiz.

On sent que cette avancée est un premier pas vers le streaming de la part de cette grosse machine qu'est la FIFA. Visiblement bloquée par l'état du marché, la Fédération se place dans la course et nous ne serions pas étonnés qu'elle voie plus grand dans les années à venir.