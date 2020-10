Fight Club sur Amazon Prime Video : Brad Pitt a dissuadé ses parents de voir le film

"Fight Club" est un des films les plus marquants de la fin du 20ème siècle. Un des plus choquants également, à tel point que même Brad Pitt a préféré dissuader ses parents de le regarder.

Fight Club : no future ?

Fight Club est un film réalisé par David Fincher en 1999. Il s’agit de l’adaptation du roman du même nom écrit par Chuck Palahniuk. On y suit un homme d’une trentaine d’années (Edward Norton) qui a l’impression d’être enfermé dans une société qui ressemble de plus en plus à une cage. Il n’a finalement que peu d’utilité : il travaille et dépense de l’argent dans des objets pour lesquels il ne ressent rien. Lors d’un trajet en avion, il va rencontrer un étrange personnage (Brad Pitt) à la tête d’une entreprise de confection de savon. Les deux vont se retrouver et partager leur haine du monde actuel.

Pour enfin avoir droit de ressentir des choses, ils vont monter, dans le sous-sol d’un bar, le Fight Club. D’autres personnes comme eux vont se réunir dans ce lieu clandestin afin de s’y battre sans aucune protection. De fil en aiguille, de plus en plus d’hommes vont joindre le club. Bientôt, la boxe devient accessoire et un destin plus grand se dessine sous leurs yeux anarchistes. Est-ce l’heure de la révolution ?

Le casting réunit également Helena Bonham Carter, Meat Loaf, Jared Leto, Zach Grenier et Holt McCallany.

A sa sortie, la violence du film fait polémique, peut-être encore plus que son message révolutionnaire. L’accueil dans les festivals comme en salles est glaciale. Produit pour $60 millions, il n’en rapporte qu’une centaine dans le monde. Il réunit tout de même plus d’un million de spectateurs en salles en France malgré son interdiction aux moins de 16 ans non-accompagnés.

Pourtant, petit à petit, de nombreuses personnes se retrouvent dans le message anticonsumériste du film et l’élèvent au rang d'oeuvre culte. Son succès se fera finalement lors de sa sortie en DVD, s’écoulant par palettes de millions à travers le globe. Plus de 20 ans après sa sortie, il n’a rien perdu de sa force subversive. La mise en scène de Fincher n’a de plus pas pris une ride et son ambiance tendant au glauque marque toujours autant.

Parents à tous prix

En tant qu'acteur, vous avez à cœur de livrer la meilleure performance possible. La récompense étant toujours qu’elle soit appréciée par le plus grand nombre. C’est ici que se cache la vraie fierté d’un comédien. Brad Pitt a pensé les choses un peu différemment lorsque Fight Club est sorti dans les cinémas. L’acteur américain a en effet supplié ses parents de ne pas le regarder. Ces derniers souhaitaient pourtant soutenir le travail de leur fils, mais Pitt pensait que le long-métrage allait un peu trop loin pour eux. Bien qu’il les ait mis en garde, ses parents William et Jane souhaitaient quand même le découvrir. Pitt allait céder jusqu'à ce qu'il décide de leur montrer un court extrait du film, afin qu'ils comprennent à quoi ils feraient face.

Le clip en question était la scène où Pitt déverse un produit hautement corrosif sur la main d’Edward Norton et le convainc d’accepter sa mortalité. La scène est aussi puissante que douloureuse à regarder et les parents de Pitt n’eurent pas besoin de plus d’arguments pour changer d’avis. Ils ont donc suivi les conseils de leur fils et n’ont pas regardé Fight Club, au grand soulagement de l'acteur.

