Fight Club sur Netflix : Brad Pitt s'est fait casser des dents pour le film

"Fight Club" est un film culte, entre autre, grâce à l'interprétation de Brad Pitt ! Après une préparation sportive intense, l'acteur qui interprète Tyler Durden s'est même fait casser des dents volontairement.

Fight Club : un film culte

Sorti en 1999, Fight Club est un film américain de David Fincher adapté du roman de Chuck Palahniuk publié en 1996. On y suit un narrateur, un homme d’une trentaine d’années interprété par Edward Norton. Perdu dans une société qui ne lui correspond pas, il ne trouve pas de sens à sa vie. Lors d’un trajet en avion, il fait la rencontre d'un charismatique entrepreneur (Brad Pitt) à la tête d’une entreprise de confection de savons.

Les deux hommes partagent et échangent sur leur dégoût du monde actuel. En quête de sensations et de sens, ils vont finir par monter un club de boxe clandestin. Le Fight Club est composé exclusivement d'hommes qui se battent violemment et sans protection dans les sous-sols d'un bar.

Fight Club ©AmazonPrime

Film controversé, Fight Club reçoit une reconnaissance tardive. Le film, de par sa violence et les différentes interprétations qu'on peut lui prêter, est plutôt mal accueilli. Son succès se fera finalement lors de sa sortie en DVD : des millions d’exemplaires vendus en dix ans ! Plus de 20 ans après sa sortie, le film est devenu culte !

Le casting réunit Helena Bonham Carter, Meat Loaf, Jared Leto, Zach Grenier mais aussi Brad Pitt !

Une préparation radicale

Être boxeur exige une discipline et un régime parfois draconien. C'est un mode de vie que certains acteurs sont parfois obligés d'adopter temporairement pour interpréter un rôle. Pour jouer dans Fight Club, Brad Pitt a repoussé ses limites. Poussant sa préparation à l'extrême, l'acteur a tout fait pour correspondre à Tyler Durden.

En plus d'une préparation sportive intensive incluant des cours de boxe, du taekwondo et du grappling, l'acteur a appris à fabriquer du savon. Repoussant encore ses limites, l'acteur a été jusqu'à se faire casser des bouts de dents situées sur la mâchoire supérieure. Le but : arborer la dentition imparfaite de l'organisateur de combats clandestins.

Des sacrifices payants puisque c'est ce rôle qui a permis à Brad Pitt d'intégrer la liste des acteurs les mieux payés du monde !