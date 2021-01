Froid mortel sur Netflix : c'est quoi ce thriller espagnol ?

Un camion retenu prisonnier dans une tempête de neige, des méchants prêts à profiter de cette opportunité et un flic seul contre tous. C'est le programme de "Froid mortel", un nouveau film original Netflix en provenance d'Espagne disponible le 29 janvier.

Froid mortel : sortez les couvertures de survie

Le cinéma espagnol excelle dans quelques genres. On a eu plusieurs preuves qui montrent que le cinéma d'horreur est très recommandable chez nos voisins. Pareillement pour les thrillers ou les polars. Ces dernières années, des œuvres comme El Reino, La Isla Minima, Que Dieu nous pardonne ou encore La Colère d'un homme patient ont toutes été des beaux moments de cinéma. Sur Netflix, l'Espagne est un pays qui a fait son nid avec des productions originales qui sortent en permanence. Le succès de La Casa de papel et Élite ont bien aidé à faire naître un intérêt du public pour les productions hispaniques.

C'est sur la plateforme que le réalisateur catalan Lluís Quílez va sortir son second long-métrage : Froid mortel. On lui doit quelques courts ainsi que Out of the Dark, film horrifique sur un couple confronté à des phénomènes surnaturels. Un titre passé inaperçu, en raison d'une distribution en DTV. L'étiquette Netflix garantit une meilleure visibilité pour ce thriller a priori tendu. Le scénario débute lors d'un transport de prisonniers. Lors du passage du véhicule sur une route peu fréquentée, en pleine nuit, des malfrats vont s'attaquer à lui. Un policier va se retrouver dans ce pétrin, avec un camion immobilisé et infesté de criminels. L'ennemi qui rôde à l'extérieur réclame que l'on libère l'un des prisonniers. Et il a des moyens convaincants de faire pression.

Froid mortel ©Netflix

Un thriller glacial !

Froid mortel présente une situation en extérieur mais va prendre l'allure d'un huis clos à l'intérieur du véhicule. Un exercice particulier, qui demande de l'inventivité et une sacrée qualité d'écriture pour maintenir notre intérêt pendant plus de 1h40. La tension entre le policier et les détenus sera palpable mais une entente sera primordiale pour espérer survivre. Le mystère reste entier, pour le moment, sur l'identité de la menace.

D'après la bande-annonce, un éventail varié d'événements va permettre de garder le rythme intact. Des échanges musclés, du feu, un passage sous l'eau... Froid mortel a l'air d'avoir la capacité de se régénérer en permanence pour ne pas laisser faiblir la tension.