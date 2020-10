Gangs of New York sur Amazon Prime Video : le film est-il inspiré d'une histoire vraie ?

"Gangs of New York" est un des films les plus impressionnants de Martin Scorsese par l'ampleur de sa production et sa violence. Cette histoire de vengeance et de guerre des gangs est pourtant inspirée de faits réels.

Gangs of New York : le projet d'une vie

Martin Scorsese découvre en 1970 un roman de Herbert J. Asbury et en tombe instantanément sous le charme. Son nom ? Gangs of New York ! Il souhaite en faire une adaptation cinématographique et met le scénariste Jay Cocks sur l'affaire. Les deux hommes annoncent en grande pompe en 1977 que le projet est lancé. Mais les problèmes de budget et de production s'accumulent et le tournage est sans cesse repoussé. Il faut attendre la fin des années 90 pour que Miramax accepte de produire le film sous sa bannière. Scorsese peut enfin souffler et le film sort finalement en 2003.

Gangs of New York se déroule au départ en 1846 dans le quartier de Five Points, un faubourg pauvre de New York où règne une guerre des gangs. Les Dead Rabbits, des émigrants irlandais menés par Père Vallon (Liam Neeson), y affrontent en effet les Native Americans, dirigés par l'effroyable Bill le Boucher (Daniel Day-Lewis). Ce dernier en sort gagnant en tuant le chef de la bande rivale. Il prend alors le contrôle exclusif des rues d'une ville au bord de l'explosion.

Seize ans plus tard, le gang des Native Americans impose toujours sa loi dans New York. Pourtant, un homme pourrait mettre à mal cette domination. Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio), fils de Père Vallon, souhaite en effet faire la peau au meurtrier de son paternel. Une nouvelle guerre menace d'éclater dans les rues malfamées de la Grosse Pomme !

Le casting est complété par Cameron Diaz, Brendan Gleeson, John C. Reilly et David Nicholls. La patience de Scorsese est récompensée par une reconnaissance de la profession. Le film est en effet nommé 10 fois aux Oscars (mais repart les mains vides) et 5 fois aux Golden Globes. Il en revient avec ceux du meilleur réalisateur et de la meilleure chanson originale pour The Hands that built America du groupe U2. Mais au fait, l'histoire du film est-elle tirée de faits réels ?

Entre mythe et réalité

L'intrigue de Gangs of New York mélange en effet la fiction et des faits avérés de la triste histoire de la ville américaine. Le quartier de Fives Points a vraiment existé et ressemblait à un bidonville où vivaient les plus pauvres. Des émeutes raciales y éclataient régulièrement, et les maladies s'y répandaient à vitesse grand V. Des gangs bien réels eux aussi y sévissaient et faisaient régner la terreur.

Les Shirt Tails étaient connus pour leurs manières débraillées de porter leurs habits. Les Plug Uglies se distinguaient par leurs chapeaux de castor surdimensionnés. Les Dead Rabbits, quant à eux, avaient l’étrange habitude de jeter un lapin mort aux pieds de leurs adversaires avant une bagarre. Les Bowery Boys étaient composés principalement de pompiers, portant des chemises rouges et des chapeaux haut de forme. Ces derniers étaient menés par Bill Poole, un boucher de métier qui devint boxeur professionnel. C'est lui qui a inspiré le personnage de Bill le Boucher. Le film se différencie sur un point énorme par rapport à la réalité. C'est en effet le leader des Dead Rabbits qui assassina son rival en 1955, et non le contraire comme raconté dans Gangs of New York.

Les Five Points en 1827, peinture de George Catlin.

La Draft Riots, la grosse émeute entre les deux clans que l'on voit dans le film, a vraiment eu lieu en 1963, opposant plus de 1000 hommes des deux camps pendant deux jours. Elle fit huit morts et plus d'une centaine de blessés. Le quartier tristement célèbre finit par être totalement détruit et reconstruit, ce qui en éloigna les gangs et leur violence.

Concernant le personnage de Leonardo DiCaprio, il s'agit d'une pure invention du romancier. La création de son personnage lui a toutefois été inspirée par les paroles de la chanson Thunder Road de Bruce Springsteen. C'est le vers "Gâche ton été à prier en vain pour qu'un sauveur sorte de ces rues" (Waste your summer praying in vain For a saviour to rise from these streets) qui façonna son histoire.

