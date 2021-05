Good on Paper : bande-annonce de la nouvelle comédie romantique Netflix

L'homme parfait existe-t-il ? Cette question va être posée par l'héroïne de "Good on Paper", une comédie Netflix prévue le 23 juin prochain. Découvrez la première bande-annonce qui nous laisse penser qu'on va passer un bon petit moment.

Good on Paper : la comédie Netflix de ce début d'été ?

Tant qu'il y a de l'amour, il y aura des films. Le cinéma ne se lassera jamais de proposer maintes et maintes variations autour de ce thème, même si l'originalité n'est pas forcément de mise. La comédienne et humoriste Iliza Shlesinger s'est inspirée d'une (presque) histoire vraie pour le scénario de Good on Paper.

C'est elle qu'on retrouve dans le rôle principal, incarnant Andrea Singer. Cette stand-uppeuse s'est focalisée sur sa carrière professionnelle, oubliant volontairement de se pencher sur sa vie sentimentale. À 34 ans, il est temps pour elle de se trouver un homme avec qui partager sa vie. Sa meilleure amie, Margot (Margaret Cho), ne manque pas de lui mettre la pression pour qu'elle donne un nouvel élan à sa vie. Lors d'un voyage en avion, elle fait la rencontre de Dennis (Ryan Hansen), un homme charmant tout à fait respectable en apparence. Seul problème : il semble trop parfait. Sous son allure de bon gendre se cache-t-il un secret ? Est-il motivé par des mauvaises intentions ou, pire, une sorte de tueur qui vient de trouver sa nouvelle proie ? Pour découvrir son vrai visage, Andrea va pouvoir compter sur Margot.

Good on Paper ©Netflix

Une bande-annonce efficace

Good on Paper n'entend pas révolutionner le genre de la comédie romantique mais on apprécie l'énergie de cette bande-annonce et son lot de situations drôles. À voir si le film réalisé par Kim Gatewood en a d'autres en stock et n'a pas abusé lors de la promotion. Si Good on Paper a l'air d'être une bonne petite comédie, c'est aussi pour Iliza Shlesinger, qui s'est composée un personnage délirant et imparfait. L'intéressée étant à l'écriture, on imagine qu'elle a pu poser un regard lucide sur le monde moderne et les relations hommes/femmes, ainsi que sur sa propre personne.

Netflix va mettre en ligne le film dès le 23 juin prochain. En attendant, vous avez largement le temps de vous familiariser avec l'humour d'Iliza Shlesinger puisque quatre de ses spectacles sont disponibles sur la plateforme.