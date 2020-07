Gran Torino sur Netflix : que signifie le titre du film de Clint Eastwood ?

En 2009, quelques mois après la sortie du drame "L'Echange", Clint Eastwood sort "Gran Torino", considéré par beaucoup comme l'un de ses meilleurs films. Ce thriller s'articule autour d'un vétéran aigri et d'un jeune malfrat malgré lui. Mais que signifie son titre ?

Gran Torino : de quoi ça parle ?

Gran Torino narre l'histoire de Walt Kowalski, ancien combattant de la guerre de Corée. Campé par Clint Eastwood, l'homme a tout de l'anti-héros. Taciturne, raciste et rempli de préjugés, il vit en ermite et n'a d'yeux que pour sa chienne et son fidèle M-1. Le vieil homme est d'ailleurs plus qu'ennuyé par la présence de nombreux immigrés asiatiques qu'il exècre au plus haut point. Et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant lorsque le doux et jeune Thao (Bee Vang) cède aux pressions d'un gang et tente de voler ce que Walt a de plus cher au monde : sa voiture bien-aimée.

La prunelle de ses yeux

Gran Torino est nommé d'après le modèle du fameux véhicule de Kowalski, popularisé dans les années 1970 par la série Starsky et Hutch. Ce modèle est issu de l'écurie Ford - le vétéran travaillait d'ailleurs dans une de leurs usines, près de Détroit. Un postulat symbolique fort, puisque le personnage regrette un autre temps. Celui où, selon lui, l'Amérique était particulièrement puissante, correspondant à l'époque durant laquelle la Gran Torino a été conçue.

Celle que possède Kowalski date, quant à elle, de 1972. Au cours du film, Walt se plaint notamment de la recrudescence des voitures japonaises en Amérique - asseyant ainsi la haine des autres dans laquelle il se complaît.

Nostalgie d'une époque révolue

Plus qu'une voiture, la Gran Torino est un symbole fort dans le film d'Eastwood, doublé d'un élément moteur de l'intrigue. C'est la tentative de vol de Thao qui marque un tournant dans ses rapports au vieil homme. Walt déjoue le plan du jeune homme et confronte ensuite les commanditaires du méfait. Suite à cela, le jeune Hmong est convaincu par sa sœur aînée de travailler pour Walt afin de faire amende honorable. Le début d'une poignante histoire de rédemption qui changera leurs vies à jamais.

"Ça, c'est de la bagnole !" s'extasie Thao devant la voiture. Et en effet, le personnage campé par Eastwood a tout fait pour que le véhicule reste à l'état de joyau. Depuis de longues années, il le chérit en apparence plus que ses propres enfants, depuis longtemps partis. La Gran Torino cristallise donc ici les insécurités et angoisses nimbées de haine d'un homme vieillissant dans un monde qu'il ne comprend plus - ou plutôt, ne veut plus comprendre. Jusqu'à ce que, finalement, ses habitudes ne soient tout simplement bousculées par la vie.

