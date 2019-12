Greta Thunberg au centre d’un documentaire sur Hulu

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Greta Thunberg, une des personnalités de l’année 2019, est le sujet d’un documentaire qui sera diffusé sur la plateforme Hulu en janvier 2020. Il racontera, depuis ses débuts, le parcours de la jeune militante depuis ses premiers jours de grève jusqu’à aujourd’hui et ses prises de position devant les dirigeants les plus puissants de la planète.

Greta Thunberg est sans doute la personnalité de l’année, et pour ceux qui en douteraient, elle l’est en tout cas pour l’éminent magazine Time, décideur suprême en la matière. La jeune activiste écologiste s’est rendue célèbre en créant « la grève pour le climat », ralliant à sa cause des dizaines de millions de personnes. Selon Deadline, un documentaire sur la jeune femme va être diffusé sur la plateforme Hulu, racontant son parcours depuis son anonymat à son influence aujourd’hui planétaire.

Portrait d’une jeune femme pas comme les autres

À seulement 16 ans, la jeune suédoise a fait les gros titres tout au long de l’année, aussi bien par son militantisme que par les levées de boucliers d’un ancien monde qui ne compte pas accorder d’attention à une enfant. Néanmoins, son attitude sobre et son rappel permanent de faits scientifiques relatifs à la grave crise climatique ont fait d’elle la principale figure du combat à mener pour sauver la planète. On se souvient par exemple de son intervention à l’ONU le 23 septembre, une intervention où son émotion était palpable :

Des gens souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers sont en train de s’effondrer. Nous sommes au début d’une extinction de masse, et tout ce dont vous voulez parler est l’argent et les contes de fées sur une croissance économique éternelle. […] Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance.

Devant sa sincérité et les évidences que Greta Thunberg énumère, aucun argument digne de ce nom mais plutôt des remarques déplacées sur sa jeunesse et son autisme. Le documentaire, intitulé pour le moment Greta, qui sera donc disponible sur la plateforme Hulu, est réalisé par Nathan Grossman, et produit par Cecilia Nessen et Frederik Heinig. L’équipe de production l’a suivie depuis ses premiers jours de grève, puis lors de ses déplacements devant les parlements de plusieurs pays, et au sein de mouvements de protestation massifs.