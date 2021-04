Gundam : l'adaptation live sur Netflix s'est trouvée un réalisateur

Les robots géants de "Gundam" doivent toujours avoir leur première adaptation en prises de vue réelles. Elle reste d'actualité et va même finir, au bout du compte, dans le catalogue Netflix. Le long-métrage vient de se trouver un réalisateur.

Gundam : enfin un premier live action

Netflix a sorti cette année la série Pacific Rim : The Black, programme animé sur les fameux robots géants. D'autres engins encore plus populaires vont aussi débarquer sur la plateforme. On ne parle pas des Transformers mais de ceux de Gundam. En 2018, le tout premier live action de la licence a été évoqué par Legendary. Le studio, derrière le MonsterVerse avec Warner, veut porter ce projet ambitieux. D'abord attendu dans les salles obscures, c'est le géant américain Netflix qui l'a récupéré.

Ce n'est pas la première fois que des titres de la culture populaire japonaise sont sollicités par la plateforme. On se souvient (malheureusement) du carnage Death Note et qu'une adaptation redoutée de Cowboy Bebop est sur les rails. La transposition de l'univers Gundam en prises de vue réelles peut aussi inquiéter s'il est passé à la moulinette des standards américains. Précisons quand même que le film reste destiné aux salles sur le marché chinois, ce qui peut garantir d'une certaine manière que l'ADN sera préservé pour parler à ce public.

Mobile Suit Gundam Wing ©Beez Entertainment

On sait qui va réaliser l'adaptation

L'adaptation devrait être celle de la série principale Mobile Suit Gundam, même si aucun élément scénaristique n'a été dévoilé. Le scénario pourrait donc s'intéresser à l'affrontement entre une colonie spatiale désireuse de décrocher son indépendance et le gouvernement resté sur Terre. Pour mettre en scène cette baston à base de robots géants, Jordan Vogt-Roberts vient d'être choisi. Legendary n'est pas allé chercher très loin car le réalisateur a déjà travaillé pour eux sur Kong: Skull Island.

C'est vers une sortie en 2023 sur Netflix qu'on s'achemine. Sa participation à ce gros projet nous interroge sur l'avenir de l'autre gros morceau sur lequel il est déjà engagé : Metal Gear Solid. Si jamais vous l'aviez oublié, c'est aussi Jordan Vogt-Roberts qui doit porter cette adaptation de la licence vidéoludique, avec Oscar Isaac en tête d'affiche. Entre ça et Gundam, qu'elle film va être fait en premier ? On ne vous cache pas que l'on a une petite préférence. Sans manquer de respect à ce mastodonte de l'animation nippone, les jeux d'Hideo Kojima ont une place plus importante de notre cœur.