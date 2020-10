Highlander sur Amazon Prime Video : une allergie a failli éjecter Clancy Brown (Kurgan) du projet !

"Highlander" est devenu un film culte avec le temps, créant une vraie mythologie autour de l’immortalité. Clancy Brown, qui y incarne l’infâme Kurgan, a failli ne pas jouer dans le film à cause d'une raison très inattendue.

Highlander : le temps n'est plus compté

Highlander est un film d’action fantastique de Russell Mulcahy sorti en 1986. On y suit les aventures de Connor Macleod (Christophe Lambert), un immortel qui traverse les époques depuis plusieurs centaines d'années. Pour tuer un immortel, il n’y a qu’une méthode qui consiste à lui trancher la tête. Dans le jargon de l’immortalité, le procédé s’appelle le Quickening. Le vainqueur récolte alors la puissance accumulée par le vaincu. La légende raconte qu’il ne doit en rester qu’un. Un seul sol est sacré et interdit de toute violence : celui des églises.

La plupart des immortels se tolèrent et évitent les accrochages. Ce n’est néanmoins pas le cas de Kurgan (Clancy Brown), un guerrier légendaire qui fait tomber les têtes à grande échelle dans les rues de New York. Connor va devoir ressortir son épée du placard pour se débarrasser de lui avant qu’il ne devienne trop puissant.

Produit pour un peu plus de 30 millions de dollars, le film ne trouva pas son public et n’en rapporta que 12. Pourtant, fort de sa star française, le long-métrage attira plus de 4 millions de spectateurs en salle dans l’hexagone. Malgré ce départ difficile, la franchise prit rapidement de l’ampleur. Quatre autres films la continuèrent au cinéma, deux séries à la télévision, et d’innombrables romans et BD s’occupèrent d'élargir l’univers.

« Je peux pas, j’ai des boutons ! »

Il y a un adage dans le monde du cinéma qui a depuis longtemps fait ses preuves. "Pour qu’un film soit réussi, il faut un bon méchant". Et Kurgan en est un de qualité supérieure avec ses dialogues impies et sa cruauté sans pareil. Le rôle a d’abord été proposé à Rutger Hauer, Nick Nolte, Scott Glenn et Roy Scheider. Tous refusèrent. Le rôle arriva alors dans les mains de Clancy Brown. Pourtant, l’acteur, bien qu’intéressé, hésita pour une raison qui va au-delà du scénario. Il sortait alors du tournage du film La Promise avec Sting et Jennifer Beals. L’Américain y incarnait la créature du Dr Frankenstein et devait pour cela porter des prothèses imposantes. Sauf qu’il fit une allergie énorme à la colle qui les fixait. La production du film fut mise en pause pendant trois semaines, le temps de le soigner. On comprend que l’acteur puisse alors hésiter quand on lui propose un autre rôle nécessitant des prothèses.

Vraiment effrayé par cette idée, il proposera même de changer le costume du personnage. Prétextant que celui de punk en cuir est bien trop évident pour un méchant, il a une tout autre idée. Et pourquoi pas un costume cintré et un chapeau melon ? Trouvant cela plus original, il en fait part à la production… Qui botte gentiment en touche. Il portera donc son costume de biker et sera fabuleusement épouvantable.

Un remake d'Highlander en route ?

On en parle en effet depuis les années 2000, et il semblerait que le projet de remake soit aujourd’hui vraiment en route. Chad Stahelski, réalisateur des trois films John Wick, est censé le chapeauter et a confirmé qu’il était en développement intensif. Par contre, on ne sait toujours pas si ce sera un film pour le cinéma, pour un service de streaming ou une série. Personne n’étant vraiment immortel, espérons avoir plus de nouvelles dans les mois à venir.

Highlander est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.