Hôtel Transylvanie 4 : le dernier opus de la franchise part sur Amazon Prime Video

Les plateformes de streaming ont vu leur place grandir au sein de l'industrie avec la crise sanitaire. Les géants du milieu continuent de flairer les bons coups et déboursent des belles sommes pour obtenir des exclusivités. C'est ainsi que "Hôtel Transylvanie : Changements monstres" file sur Amazon Prime Video.

Hôtel Transylvanie : le dernier opus condamné au petit écran

Les trois premiers films Hôtel Transylvanie ont rencontré un grand succès, avec un box-office total s'élevant à 1,361 milliard de dollars. La franchise jouit d'une belle notoriété mais la saga va s'arrêter avec le quatrième et prochain opus. Sous-titré Changements Monstres, le film devait sortir cet été mais le contexte n'a pas donné envie à Sony de se risquer à un passage dans les salles. Reporté au 6 octobre prochain chez nous, il devrait finalement finir sur le petit écran.

Variety annonce que le studio s'apprête à céder les droits à Amazon Prime Video contre un rondelet chèque de 100 millions de dollars. Aux États-Unis, le variant Delta sévit lourdement et inquiète l'opinion publique. Sony préfère se débarrasser d'Hôtel Transylvanie 4 plutôt que de rester dans l'incertitude. Les studios n'hésitent pas à faire du tri en envoyant certains titres sur le petit écran. Ceux qui ont une plateforme sous la main peuvent ainsi rétrograder les films ou penser à des modèles hybrides (la Fox avec HBO Max, Disney+). Puis, il y a les autres, comme Sony, qui encaissent avec plaisir les beaux chèques.

Hôtel Transylvanie : changements monstres ©Sony Pictures Entertainment

Cette nouvelle veut dire que la sortie dans les salles françaises est compromise également. La situation n'est pas encore claire en ce qui concerne notre pays. Il semblerait que seule la Chine ait encore le droit à un passage sur grand écran. Le deal comprend d'ailleurs une préservation des droits par Sony pour ce pays, ainsi que pour l'exploitation du film en DVD/Blu-Ray. Au regard de la réussite financière des trois premiers volets, la somme dépensée par Amazon n'est pas délirante. Le potentiel commercial d'une telle acquisition est fort, d'autant plus qu'on parle d'un volet final.

Le scénario va raconter comme Dracula et les autre membres de l'hôtel sont transformés en humains après avoir été touchés par un rayon mis au point par Van Helsing. Ce bouleversement va entraîner la panique chez les concernés et des situations délirantes. Pour la première fois, le réalisateur Genndy Tartakovsky n'est plus aux commandes. Il est remplacé par le duo Derek Drymon/Jennifer Kluska. Du côté des départs, Adam Sandler et Kevin James ne sont plus vocalement impliqués. Ce sont Brian Hull et Brad Abrell qui prennent leur place.