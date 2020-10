Hubie Halloween sur Netflix : la nouvelle comédie d’Adam Sandler vaut-elle le coup ?

Adam Sandler est de retour sur Netflix et s’attaque cette fois-ci à la fête des morts. Dans "Hubie Halloween", il incarne un personnage méprisé et moqué qui se démène pour sauver la ville de Salem, menacée par d’étranges individus. Une comédie régressive dans laquelle l’acteur singe les classiques de l’horreur avec ses compères.

Hubie Halloween : étranges disparitions à Salem

Adam Sandler refait des siennes sur Netflix. Après Murder Mystery, sa partie de Cluedo en bateau menée au côté de Jennifer Aniston, l’acteur revient avec Hubie Halloween. Dans cette comédie réalisée par son compère Steven Brill (Little Nicky, Les Aventures de Mister Deeds), il prête ses traits à Hubie Dubois, un habitant profondément bienveillant de Salem considéré comme un idiot par la plupart de la ville.

Comme chaque 31 octobre, Hubie prend la fête d’Halloween très au sérieux et veille à ce que tous ses concitoyens puissent la célébrer en toute sécurité, même si on ne le lui a pas forcément demandé. Mais cette année, il comprend que sa présence est indispensable, au vu de certaines choses qui ne tournent pas rond. Entre l’arrivée d’un étrange voisin qui barricade les fenêtres de sa maison, la présence en ville d’un patient évadé d’un hôpital psychiatrique et de mystérieuses disparitions, Hubie doit surpasser ses innombrables craintes pour sauver Salem.

La promesse tenue d’Adam Sandler

En janvier dernier, Adam Sandler figurait parmi les candidats à l’Oscar du Meilleur acteur aux côtés de Joaquin Phoenix, Antonio Banderas ou encore Leonardo DiCaprio. En lice grâce à sa performance dans Uncut Gems, le roller-coaster new-yorkais des frères Safdie, l’expert des comédies régressives avait ironisé sur sa potentielle sélection quelques semaines avant l’annonce des nommés. Au micro d’Howard Stern, il avait menacé avec humour :

Si je n’ai pas l’Oscar, putain, je vais vous le faire payer en faisant un nouveau film tout pourri.

Et s’il entend par « film tout pourri » des longs-métrages comme Jack et Julie, Crazy Dad, Copains pour toujours 2 ou The Ridiculous 6, alors Adam Sandler a tenu sa promesse. Dans Hubie Halloween, l’acteur prend un malin plaisir à camper un personnage largué et à répéter des gags débiles sans véritable logique, hormis celle de l’amusement.

Comme à son habitude, Adam Sandler n'est pas venu seul pour se défouler. Après un premier caméo inutile mais réjouissant, les habitués Kevin James, Rob Schneider, Steve Buscemi, Julie Bowen, Maya Rudolph et Shaquille O’Neal mettent chacun du cœur à l’ouvrage pour accompagner le maestro dans ses délires.

Les inconditionnels ont de quoi trouver leur compte avec Hubie Halloween qui, s’il lorgne du côté du public familial, ne manque pas de moments absurdes et volontairement gênants qui font tout le style de l’acteur. Le film s’amuse aussi à singer les classiques du genre, ce qui donne lieu à des séquences inattendues, à l’image d’un long traveling sur une caricature de Michael Myers se terminant sur une flaque d’urine. Il n’y a pas de doute, on est bien chez Adam Sandler.

Hubie Halloween est disponible sur Netflix depuis le 7 octobre.