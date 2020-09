Hubie Halloween : une bande-annonce déjantée pour le film Netflix avec Adam Sandler

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "Hubie Halloween", prochaine comédie avec Adam Sandler, également à la production et à l'écriture. Le film sortira sur la plateforme de streaming le 7 octobre.

Hubie Halloween : une vraie tuerie

Hubie Halloween est un long-métrage réalisé par Steven Brill.

On y suit Hubie Dubois, un homme proche de la cinquantaine passionné par la fête d'Halloween. Habitant Salem, il attend chaque année le 31 octobre avec impatience. Mais son enthousiasme est le sujet de nombre de moqueries de la part de ses concitoyens de tous âges. Seule son amie Violet continue de défendre sa différence. Alors que la nuit de la fête macabre prend une tournure sinistre, il devient le seul espoir de la ville.

Le personnage principal est interprété avec forte moustache et accent bas de plafond par Adam Sandler qui co-produit et co-écrit le script avec Tim Herlihy. Ce nouveau long-métrage s'inscrit dans l'accord signé entre le comédien et Netflix il y a 5 ans. Une relation privilégiée de laquelle sont déjà nés The Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexler, Mariage à Long Island et Murder Mystery.

Sandler s'est entouré de ses collaborateurs de longues dates Kevin James, Rob Schneider et Colin Quinn. Ancien membre du Saturday Night Live, il y a également recruté Maya Rudolph , Kenan Thompson et Tim Meadows. Ce casting de comédie 4 étoiles est complété par Julie Bowen, Ray Liotta, Steve Buscemi, Michael Chiklis, Shaquille O'Neal, et Noah Schnapp.

La peur hors-champ de maïs

Hubie Halloween, le titre du film, ne laisse aucun doute sur la période de l'année à laquelle se déroule le film. Le début de la bande-annonce le confirme : c'est Halloween ! Mais pas n'importe où, dans la ville de Salem, tristement célèbre pour ses procès pour sorcellerie perpétrés entre 1692 et 1693. Plus de 200 accusés, 30 coupables, 19 morts par pendaison. Sale temps pour les sorcières...

Mais en 2020, tout ça est bien fini, et Halloween est devenu un grand moment festif où on honore les morts et l’occulte à grands coups de déguisements et de bonbons ! On y découvre Hubie Dubois, adulte un peu simplet et grand fan de la soirée. Une maman le décrit à sa fille comme "L'homme le plus gentil de la ville". Le soir du 31 octobre, tous les ans, il se donne comme mission de garantir la sécurité des citoyens. Mais sa dévotion n'est pas du goût de tous le monde, l'homme étant souvent moqué et légèrement considéré comme l'idiot du village. On le voit même pourchassé par des ados à vélo portant des masques du tueurs de Scream et lui jetant des objets.

Hubie aime les règles et on le voit plusieurs fois venir au bureau du shérif pour signaler des larcins. Il confie même qu'il a entendu des voix dans les égouts, une référence évidente au clown de Ça. Le grand gamin est donc la risée de la ville, et ce depuis de très longues années, comme le confie le personnage de Maya Rudolph, portant un costume de la Fiancée de Frankenstein.

Se moquer de lui est devenue une tradition de Salem, presque autant que se déguiser. Mais la comédie se noircit avec un petit chaperon rouge qui se fait agresser dans un champ de maïs et un Steve Buscemi possédé qui se découvre des pouvoirs surhumains. On sent alors que quelque chose ne va pas dans cette ville. On parle même d'annuler Halloween, ce que refuse le maire de la ville.

Hubie for teen

La bande-annonce promet une comédie décomplexée et écervelée. On est ici pour rire, et rien d'autre. Les fans de films d'horreur pourront toutefois s'aventurer au grand jeu des références. Le long-métrage s'amuse en effet allègrement à citer les oeuvres les plus marquantes du genre.

Hubie Halloween sera disponible sur Netflix dès le 7 octobre.