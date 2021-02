I Care a Lot sur Netflix : c'est quoi ce film avec Rosamund Pike ?

Rosamund Pike et Eiza González s'attaquent sans le savoir à un très gros poisson dans "I Care a Lot", disponible sur Netflix. Un polar surprenant et bourré d'humour noir où Rosamund Pike brille de mille feux.

I Care a Lot : Rosamund Pike toute en cruauté

On préfère prévenir, I Care a Lot ne ressemble pas vraiment à la vague saveur de comédie policière des premières images. Il ne faut pas croire non plus que le personnage campé par Rosamund Pike a une sympathie équivalente à sa grande prestance. Le nouveau film de Netflix I Care a Lot, disponible à partir du 19 février, est un polar très original avec l'actrice de Gone Girl et de Hostiles cette fois-ci en tutrice légale et véritable requin.

Avec son associée et compagne Fran (Eiza González), Marla Grayson a mis sur pied une affaire qui roule : avec la complicité d'une médecin, elle fait décider par la justice la mise sous tutelle de personnes âgées isolées mais plutôt aisées, et leur soustrait progressivement toutes leurs richesses notamment via la facturation très élevée de ses services. Incroyable mais vrai, elle se débrouille pour arriver à ses fins en restant toujours dans le cadre de la légalité. Mais leur dernière "cliente" (Dianne West), une retraitée très riche et a priori sans famille, va se révéler être autre chose qu'une naïve poule aux oeufs d'or.

Une comédie policière de bonne tenue

Dans ce film de où se mêlent la dénonciation de l'ambition cynique et de l'avidité et une comédie noire très grinçante, Rosamund Pike renfile les habits de manipulatrice qui lui allaient si bien dans Gone Girl. Face à elle, Dianne West et Peter Dinklage forment une paire d'antagonistes qui donnent au film toute sa qualité de comédie noire tournant au polar tendance absurde. Il y a par ailleurs une opposition de caractères masculins et féminins subtilement mise en place, ce qui donne de l'épaisseur au film et permet le développement de quelques scènes et dialogues croustillants, notamment face à l'avocat incarné par Chris Messina.

I Care a Lot ©NETFLIX

À ne rater sous aucun prétexte pour ceux qui veulent s'amuser devant une histoire criminelle intense et surprenante, proposée ici avec un clin d'oeil à Thelma et Louise comme aux films récents de Martin McDonagh. I Care a Lot, réalisé par J Blakeson, est disponible sur Netflix.