I Love America : Sophie Marceau retrouve la réalisatrice de LOL pour un film Amazon Prime

Elle est l’une des actrices les plus populaires du cinéma français… Et pourtant, le géant du streaming a réussi à la séduire ! Sophie Marceau retrouvera donc la réalisatrice Lisa Azuelos pour tourner « I Love America », film français original produit par Amazon Prime. Une nouvelle tentative qui prouve, une fois de plus, que la plateforme compte bien attirer le spectateur français.

Sophie Marceau : Vic forever

À 54 ans, Sophie Marceau reste toujours cette actrice que le public français adore. En effet, elle a marqué toute une génération en interprétant l'adolescente Vic dans La Boum (1980) et La Boum 2 (1982). Dès lors, c’est le début d’une grande carrière durant laquelle elle traverse les époques, mais aussi les continents puisqu’elle joue dans plusieurs films internationaux (Braveheart, Le Monde ne suffit pas).

La Boum ©Gaumont

Ces dernières années ont été assez difficiles pour Sophie Morceau. En effet, son troisième film (en tant que réalisatrice) intitulé Mme Mills, une voisine si parfaite, fut un flop. Et on ne l'a pas revue devant la caméra depuis. C’est donc une grande joie d’avoir des nouvelles cinématographiques de l’actrice.

Retrouvailles romantiques

Depuis le début de sa carrière, Sophie Marceau a souvent tourné dans des comédies romantiques. Par conséquent, on ne change pas une équipe qui gagne puisqu’avec I Love America, la comédienne reste dans son registre favori. Elle retrouve, par ailleurs, une autre spécialiste du genre : Lisa Azuelos. Par le passé, les deux femmes avaient déjà travaillé ensemble sur les films LOL et Une rencontre. La réalisatrice coécrira le scénario avec Gael Fierro. Produit par Autopilot, I Love America compte pour le moment Djanis Bouzyani, qui accompagne Sophie Marceau à la distribution.

D’après le synopsis délivré par Amazon Prime, le film suit les aventures de Lisa (Sophie Marceau) qui décide de se donner une nouvelle chance en amour en quittant Paris pour Los Angeles. Ses enfants ont déserté le nid familial et sa mère célèbre, qui a été très absente durant sa vie, vient juste de mourir. Lisa a donc besoin d’un nouveau départ ! Elle retrouve son meilleur ami Luka (Djanis Bouzyani) qui a réussi aux États-Unis en montant un bar de drag queens, mais qui a aussi du mal à trouver son Prince charmant. Luka se donne alors pour mission d’aider Lisa à relancer sa vie sentimentale en lui créant un profil sur une application de rencontres.

Dans son communiqué officiel, Lisa Azuelos souligne son enthousiasme, à l’idée de réaliser ce film :

Mon seul but quand je fais un film, c’est l’AMOUR et de faire vibrer les spectateurs. C’est un véritable honneur pour moi qu’Amazon Prime Video ait décidé de m’accompagner dans cette mission.

Amazon : à la conquête de la France

Dans le communiqué qui suit l’annonce du film, Amazon confirme la diversification de ses productions, ainsi que son attrait pour la France. Ainsi, comme le signale Georgia Brown, Directrice des créations européennes Amazon Originals pour Amazon Studios :

Faire équipe avec deux femmes françaises talentueuses parmi les plus célèbres, Lisa Azuelos et Sophie Marceau, est pour nous un rêve qui se concrétise. Nous sommes très heureux de proposer cette comédie à nos membres Prime Video en France et dans le monde, et nous espérons que nos spectateurs seront ravis en découvrant ce film à la fois attachant, émouvant et drôle.

Thomas Dubois, Directeur des créations françaises Amazon Originals pour Amazon Studios, va également dans ce sens dans ce même communiqué :

Pour ce nouveau film Amazon Original, nous maintenons notre volonté d’être une maison pour les talents en offrant une comédie originale et drôle.

N’en déplaise aux distributeurs et exploitants du cinéma français, Amazon est bel et bien décidé à conquérir le marché français. On a d’ailleurs pu le voir récemment dans le domaine sportif, puisqu’en plus d’avoir retransmis les matchs de Roland-Garros, la plateforme diffusera, à compter de la rentrée, tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 de football.

Pour rappel, I Love America n’est « que » le second film français original d’Amazon. En effet, son premier se nomme Le Bal des folles (réalisé par Mélanie Laurent), et il sera diffusé à partir du 17 septembre sur la plateforme.

En ce qui concerne le film avec Sophie Marceau, il faudra attendre 2022 pour le visionner sur le service de streaming. En attendant, Sophie Marceau sera présente au prochain Festival de Cannes pour les besoins de Tout s'est bien passé qui fait partie de la sélection officielle.