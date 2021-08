Il est trop bien (Netflix) : une bande-annonce pour le remake d'Elle est trop bien

Vous vous souvenez de la comédie de 1999 "Elle est trop bien" et le morceau "Kiss Me" de Sixpence None The Richer ? Eh bien Netflix a décidé d'en faire une relecture avec "Il est trop bien" qui se dévoile avec une bande-annonce.

Retour dans les 90's avec Elle est trop bien La fin des années 1990 a été marquée par des comédies américaines comme American Pie, Mary à tout prix ou encore... Elle est trop bien ! Dans ce film réalisé par Robert Iscove, Freddie Prinze Jr. (Souviens-toi... l'été dernier) joue le beau gosse du lycée, Zach. Après sa rupture avec sa petite amie il se lance dans un pari avec son meilleur ami Dean (Paul Walker). Il devra permettre à n'importe qu'elle fille du lycée présente à ses côtés de remporter le titre de "reine du bal" à la fin de l'année. Elle est trop bien ©Netflix Dean trouve la parfaite victime pour cela : Laney, interprétée par Rachael Leigh Cook. La jeune fille ne correspond pas aux critères de beauté de l'époque avec ses lunettes, sa salopette et son style d'artiste. Ce qui en fait un vrai défi pour Zach. Elle est trop bien est un film assez iconique de la fin des années 1990 marqué par le fameux morceau Kiss Me de Sixpence None The Richer qui, lui, n'a clairement pas vieilli. Évidemment, Elle est trop bien est à prendre avec beaucoup de recul. L'idée que le look de Rachael Leigh Cook soit repoussant est assez absurde. Pas besoin de lui mettre des lentilles de contact, une robe et du maquillage pour la rendre attirante. Autant dire qu'un tel film aurait du mal à passer aujourd'hui. Pourtant, Netflix a décidé de lui donner une seconde vie avec une relecture titrée Il est trop bien. Netflix inverse les rôles Comme son titre l'indique, cette fois les rôles vont s'inverser. C'est une fille populaire qui tentera de relooker le "ringard" du lycée. Comme on peut le voir dans la bande-annonce dévoilée, Il est trop bien va se caler à notre époque. La jeune Padgett Sawyer étant présentée comme une influenceuse. On sent déjà poindre une petite critique sur les réseaux sociaux et notre rapport à notre image. Face à l'actrice Addison Rae, Tanner Buchanan, lui aussi bien moins repoussant que ce qu'estime Padgett. Reste que les deux personnages vont finir par se lier d'amitié, voire plus, jusqu'à ce que la vérité éclate... Pas vraiment de surprise donc dans cette bande-annonce d'Il est trop bien qui ne devrait pas être un chef-d'œuvre, mais pourrait se montrer divertissant. On retiendra surtout la présence de Rachael Leigh Cook qui fera le lien avec le précédent film. Il est trop bien sera à découvrir sur Netflix le 27 août.