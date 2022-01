In the Mood for Love : le chef-d'œuvre de Wong Kar-wai à redécouvrir en Blu-ray Collector

Après une ressortie dans les salles "In the Mood for Love" a eu droit à un second coup de neuf grâce aux nouvelles éditions physiques, dont un très beau et passionnant coffret Blu-ray Collector.

Le grand film romantique de Wong Kar-wai

Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs époux sont amants. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus et développent eux aussi une liaison…

Sorti dans les salles françaises fin 2000 (après un passage à Cannes où Tony Leung Chiu-wai remporta le Prix d'interprétation masculin), In the Mood for Love fêtait ses 20 ans en 2020. Le film aurait dû ressortir dans les salles, mais la pandémie de Covid obligea le distributeur La Rabbia à repousser la ressortie 4K du long-métrage à l’année suivante. Ainsi, durant l’été 2021, on pu (re)découvrir ce magnifique film de Wong Kar-wai sur grand écran et dans une qualité optimale. Pour prolonger le plaisir, une édition Blu-ray collector a été éditée en décembre de la même année.

Coffret In the Mood For Love ©The Jokers Shop

Trois nouvelles éditions ont été proposées sur le marché. D'abord une édition DVD avec deux disques (le film et les bonus), et l’édition Collector Spéciale Fnac contenant le film en Blu-ray 4k, en Blu-ray et en DVD. Enfin, l’édition Digipack Collector Blu-ray + Blu-ray 4K avec trois disques (le film en HD et UHD, et les bonus). Un très bel objet qui mérite qu'on s'y intéresse.

In the Mood for Love et ses nombreux bonus

Outre les trois disques, cette édition collector d’In the Mood for Love contient un livret de 50 pages contenant le fac-similé du dossier de presse et des photos exclusives. L’occasion de découvrir un entretien avec le réalisateur sur la conception du film et les difficultés de tournage. Du côté des bonus, La Rabbia a bien fait les choses mettant à disposition un making of de 52 minutes. Dans celui-ci, on peut notamment y voir de nombreux rushs qui n’ont pas été utilisés dans le montage final.

In the Mood For Love ©La Rabbia

On apprend ainsi que Wong Kar-wai se dirigeait, en premier lieu, vers un film plus léger, presque comique. Des séquences où Tony Leung et Maggie Cheung incarnent leurs personnages de manière très différente du résultat final. Précisons que certaines de ces images étaient déjà présentes dans une édition du marché américain de The Criterion Collection.

En plus de ce making of, le Blu-ray bonus propose plusieurs scènes coupées, la fin alternative à Angkor Wat au Cambodge, une note sur le making of et un clip musical de Tony Leung. Deux reportages inédits sont enfin présents sur le Blu-ray du film. D’abord “In the mood For Filming” (17min) dans lequel le chef opérateur Christopher Doyle nous emmène sur des lieux de tournage à Bangkok.

Et “2 ou 3 choses sur Wong Kar-wai” (28min) avec plusieurs interviews où Wong Kar-wai qui parle de son cinéma, de ce qui l’attire dans les petites rues étroites qu’il ne cesse de filmer, de sa manière d’intégrer le réel dans ses films, de l’influence de Godard et d’Hitchcock… D’autres intervenants sont également présents. Comme Karen Mok et Michelle Reis (Les Anges déchus), ainsi que Maggie Cheung et Tony Leung.

Le coffret est disponible sur le site The Jokers Shop. On croise désormais les doigts pour que soit édité prochainement 2046, “fausse suite” d’In the Mood for Love dont on attend depuis trop longtemps une sortie Blu-ray.